Λίβανος: Φωτογραφίες κρυμμένων πυραύλων της Χεζμπολάχ σε σοφίτες σπιτιών – Το Ισραήλ σε «ειδική κατάσταση» για 48 ώρες

Τη Δευτέρα, το Ισραήλ παρουσίασε στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν την τοποθέτηση οπλισμού της Χεζμπολάχ μέσα σε κατοικίες σε ολόκληρο τον Λίβανο, εν μέσω των σφοδρών αεροπορικών επιθέσεων που πραγματοποίησε, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 492 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 1.200 ατόμων.

Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα θεωρείται ότι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του Ισραήλ να προλάβει τις επικρίσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές και τη χρήση ευαίσθητων στόχων που έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές αμάχων.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, η Χεζμπολάχ είχε αποθηκεύσει μια μεγάλη ποικιλία βαρέων όπλων μέσα σε κατοικίες, περιλαμβάνοντας πυραύλους cruise, βαριάς εμβέλειας ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Σε μια χαρακτηριστική περίπτωση, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) παρουσίασαν φωτογραφικό υλικό που απεικόνιζε έναν μακράς εμβέλειας πύραυλο τοποθετημένο σε υδραυλικό σύστημα εκτόξευσης στη σοφίτα ενός λιβανέζικου σπιτιού, σε μια προφανή προσπάθεια να αποδείξει ότι ο εξοπλισμός αυτός τοποθετήθηκε σκόπιμα σε περιοχές όπου ζουν άμαχοι. Αυτό το υλικό θεωρήθηκε από το Ισραήλ ως απόδειξη ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες, ενσωματώνοντας τον εξοπλισμό της σε κοινότητες αμάχων.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, επιβεβαίωσε τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, δηλώνοντας: «Συντρίβουμε όσα έχτισε η Χεζμπολάχ επί 20 χρόνια», κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κέντρο Επιχειρήσεων των IDF. Ο Γκάλαντ εξήγησε ότι η επίθεση αυτή ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς προετοιμασίας και συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο σκοπός ήταν να εξαλειφθούν οι απειλές που αυτή η τρομοκρατική οργάνωση έχει εγκαθιδρύσει εντός των κατοικημένων περιοχών.



Ο εκπρόσωπος των IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι, ανέφερε ότι το Ισραήλ διεξήγαγε επιθέσεις σε περίπου 1.600 στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο τη Δευτέρα, με την πλειονότητα αυτών να αφορά οπλισμό αποθηκευμένο σε κατοικίες. «Περιλαμβάνονται πύραυλοι cruise που μπορούν να φτάσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα, βαριές ρουκέτες με κεφαλή 1.000 κιλών, μεσαίας εμβέλειας ρουκέτες με εμβέλεια έως 200 χιλιόμετρα, ρουκέτες μικρής εμβέλειας και ένοπλα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», δήλωσε ο Χαγκάρι.

Το γεγονός ότι ο εξοπλισμός αυτός βρισκόταν μέσα σε σπίτια επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τις IDF, την τακτική της Χεζμπολάχ να χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός των IDF, Ερζί Χαλέβι, χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «μια προληπτική επιθετική επιχείρηση». «Καταστρέφουμε στρατιωτικές υποδομές που η Χεζμπολάχ έχτισε επί 20 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό», ανέφερε σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε από την ισραηλινή άμυνα. Ο Χαλέβι πρόσθεσε ότι η καταστροφή αυτών των υποδομών είναι κρίσιμη για την εξουδετέρωση της απειλής που η Χεζμπολάχ έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας ένα οπλοστάσιο ικανό να πλήξει όχι μόνο τα σύνορα του Ισραήλ αλλά και περιοχές σε βάθος εντός της επικράτειάς του.

Οι επιθέσεις οδήγησαν σε μαζικές εκκενώσεις από τις περιοχές όπου η Χεζμπολάχ είχε εγκαταστήσει τα όπλα της, με δεκάδες χιλιάδες άτομα να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους σε μια προσπάθεια να σωθούν από την κλιμακούμενη βία. Ο Χαγκάρι, παρουσιάζοντας την εικόνα ενός μακράς εμβέλειας πυραύλου τοποθετημένου σε ένα υδραυλικό σύστημα εκτόξευσης στη σοφίτα ενός σπιτιού στο χωριό Χουμίν αλ-Τάχτα στον νότιο Λίβανο, δήλωσε: «Είναι έτοιμος για εκτόξευση από μια οπή στην οροφή. Κάτω από τη σοφίτα, στον πρώτο όροφο, ζει μια λιβανέζικη οικογένεια, η οποία λειτουργεί ως ανθρώπινη ασπίδα».

Η κριτική προς τη Χεζμπολάχ για τη χρήση αμάχων ως ασπίδα είναι μια κατηγορία που διατυπώνεται επί μακρόν από το Ισραήλ. «Αυτό αποτελεί άμεση και πραγματική απειλή για τους Ισραηλινούς πολίτες, και έχουμε υποχρέωση να την εξαλείψουμε», υπογράμμισε ο Χαγκάρι σε μια συνέντευξη τύπου, αν και δεν αποκάλυψε πώς οι IDF απέκτησαν αυτές τις εικόνες.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός, ένας πύραυλος φαίνεται να εκτοξεύεται έπειτα από μια έκρηξη σε μια αεροπορική επιδρομή και αμέσως φαίνεται πως χτυπάει ένα κοντινό κτίριο. «Αυτή είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η Χεζμπολάχ έχει μετατρέψει τον νότιο Λίβανο σε εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε ο Χαγκάρι.

The IDF releases footage of an airstrike against a home in Lebanon where Hezbollah had stored munitions.

The video shows a rocket flying out of the building following the strike, and hitting an adjacent home. https://t.co/35egx69gYH pic.twitter.com/QrWvJTju8q

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 23, 2024