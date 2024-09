Νέα αιματοχυσία στη Μέση Ανατολή: Το χρονικό της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο και ο στρατηγικός πόλεμος της IDF

Η πρόσφατη σφοδρή επιδρομή του Ισραήλ στον Λίβανο, που έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε 356 ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 1.246 ατόμων, σηματοδοτεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή, με σοβαρές συνέπειες για τη σταθερότητα του Λιβάνου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Ο αριθμός των νεκρών από τις σημερινές επιθέσεις είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί μέσα σε μία μέρα μετά το τέλος του 15ετούς εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε περισσότερους από 1.300 στόχους της Χεζμπολάχ, γεγονός που υποδεικνύει ότι η Ισραηλινή Άμυνα (IDF) έχει κηρύξει έναν στρατηγικό πόλεμο κατά της συγκεκριμένης οργάνωσης. Οι επιθέσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά επηρεάζουν και κατοικίες, με αποτέλεσμα να πλήττονται αθώοι πολίτες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και παιδιά. Η ανησυχία για την ανθρωπιστική κρίση είναι εμφανής, καθώς πολλές οικογένειες εκτοπίστηκαν και οι υπηρεσίες υγείας του Λιβάνου αναφέρουν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό θυμάτων.

Η επιθετική αυτή στρατηγική του Ισραήλ έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης έντασης, με την αιγυπτιακή κυβέρνηση να καλεί τις διεθνείς δυνάμεις και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβουν άμεσα. Η Αίγυπτος, ως βασικός μεσολαβητής μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ανησυχεί ότι οι κλιμακώσεις αυτές απειλούν να οδηγήσουν σε μια γενικευμένη περιφερειακή σύρραξη, που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους.

Η σφοδρή αυτή επιδρομή του Ισραήλ ενδέχεται να αλλάξει τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς στην περιοχή, καθιστώντας την κατάσταση πιο εύφλεκτη. Καθώς η Χεζμπολάχ δεν αποκλείεται να απαντήσει με επιθέσεις – αντίποινα, η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εκ νέου κλιμάκωση της βίας, με απρόβλεπτες συνέπειες για τις σχέσεις των κρατών της περιοχής και την παγκόσμια κοινότητα.

Η ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο δεν είναι απλώς μια στρατιωτική επιχείρηση – είναι ένα σημάδι της αυξανόμενης έντασης και της πολιτικής αστάθειας στην περιοχή, με μακροχρόνιες επιπτώσεις που ενδέχεται να διαρκέσουν για χρόνια.

Ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12: «Ό,τι δεν καταλαβαίνει η Χεζμπολάχ με βία, θα το καταλάβει με περισσότερη βία».

Η κατάσταση άρχισε να επιδεινώνεται σήμερα στον Λίβανο, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν τις αεροπορικές επιθέσεις κατά στόχων της Χεζμπολάχ. Οι επιθέσεις εστίαζαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις διαπίστωσαν πρόθεση εκ μέρους της Χεζμπολάχ να πλήξει το Ισραήλ.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας είχε προειδοποιήσει τους πολίτες του Λιβάνου να απομακρυνθούν από περιοχές όπου η Χεζμπολάχ αποθηκεύει τα όπλα της. Ήταν η πρώτη φορά που το Ισραήλ εξέδωσε μια τέτοια προειδοποίηση σε σχεδόν ένα χρόνο από την έναρξη της σταθερής κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών.

