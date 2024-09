Λίβανος: Νέο σφυροκόπημα του Ισραήλ που βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Δορυφόρος της NASA κατέγραψε τις φωτιές από τις επιδρομές

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, λίγο νωρίτερα, ότι ξεκίνησε βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό. Σύμφωνα με μια πηγή ασφαλείας, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί στα νότια προάστια της πόλης, εντείνοντας την ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ένα ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό είχε ως στόχο τον ανώτερο ηγέτη της Χεζμπολάχ, Αλί Καράκι, επικεφαλής του νότιου μετώπου, όπως επιβεβαίωσε στο Reuters λιβανέζος αξιωματούχος της ασφάλειας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεότερα για την κατάσταση υγείας του Καράκι, λέει η πηγή.



Λίγα λεπτά νωρίτερα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το κρατικό πρακτορείο του Λιβάνου (ANI) μετέδωσε πως το Ισραήλ ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα ένα νέο κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον ανατολικό Λίβανο, σε συνέχεια μιας μέρας εντατικών βομβαρδισμών που ήδη από το πρωί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 274 ανθρώπους -τη φονικότερη μέρα στον Λίβανο από τον εμφύλιο πόλεμο- έχουν τραυματίσει περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, έχουν εκτοπίσει χιλιάδες οικογένειες, προκαλώντας πανικό σε κατοίκους.

Το κρατικό πρακτορείο του Λιβάνου (ANI) μετέδωσε ότι η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε νέο κύμα επιδρομών στην κοιλάδα Μπεκάα στον ανατολικό Λίβανο νωρίς το βράδυ.

The IDF conducted a targeted strike in Beirut. Details to follow. pic.twitter.com/hot8x8stXp

— Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024