Λίβανος – Ισραήλ: Λουτρό αίματος με πάνω από 274 νεκρούς – Φόβοι για έναν πόλεμο ευρείας κλίμακας

Μια από τις πιο αιματηρές ημέρες στην πρόσφατη ιστορία του Λιβάνου καταγράφηκε τη Δευτέρα (23/09), καθώς ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 274 ανθρώπων και τον τραυματισμό 1.024, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Πρόκειται για το πιο καταστροφικό κύμα επιθέσεων που έχει σημειωθεί από τον πόλεμο του 2006 μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ο αριθμός των θυμάτων περιλαμβάνει γυναίκες (39), παιδιά (21) και ιατρικό προσωπικό, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις εστίες τους στον Νότιο Λίβανο σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να σωθούν από τους βομβαρδισμούς. Οι ισραηλινές επιδρομές στόχευσαν περίπου 300 τοποθεσίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του IDF, με κύριο στόχο τις αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, πολλά πλήγματα έπληξαν και κατοικημένες περιοχές τόσο στον νότιο Λίβανο όσο και στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα. Μια από τις επιθέσεις σημειώθηκε ακόμη και σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο Μπίμπλος, περίπου 130 χιλιόμετρα από τα σύνορα.



Από το υπόγειο στρατηγείο Kirya στο Τελ Αβίβ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο στρατός προχωρά σε επιθέσεις προκειμένου να «αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στον βορρά» με τον στόχο να εξουδετερώσει τους πυραύλους της Χεζμπολάχ. «Για όσους δεν έχουν ακόμη καταλάβει, θέλω να ξεκαθαρίσω την πολιτική του Ισραήλ», είπε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, την ώρα που οι ισραηλινές επιδρομές συνέχιζαν να πλήττουν τον νότιο Λίβανο και την κοιλάδα Μπεκάα. «Δεν περιμένουμε μια απειλή, την προλαβαίνουμε. Παντού, σε κάθε πεδίο, οποιαδήποτε στιγμή».

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ εξουδετερώνει ανώτατους αξιωματούχους, τρομοκράτες και αποθέματα πυραύλων της Χεζμπολάχ, προσθέτοντας ότι «θα υπάρξει συνέχεια». «Όποιος προσπαθήσει να μας βλάψει, θα τον βλάψουμε ακόμη περισσότερο», πρόσθεσε εμφατικά. «Υποσχέθηκα ότι θα αλλάξουμε την ισορροπία ασφάλειας, την ισορροπία δυνάμεων στον βορρά. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Καταστρέφουμε χιλιάδες πυραύλους και ρουκέτες που είναι στραμμένοι εναντίον των ισραηλινών πόλεων και πολιτών», τόνισε.



Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά από συνάντηση που είχε ο Νετανιάχου με τον υπουργό Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, Χέρτσι Χαλεβί, τον διοικητή της Αεροπορίας, Τόμερ Μπαρ, και τον στρατιωτικό γραμματέα, Ρομάν Γκόφμαν.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας είχε προειδοποιήσει τους πολίτες του Λιβάνου να απομακρυνθούν από περιοχές όπου η Χεζμπολάχ αποθηκεύει τα όπλα της. Ήταν η πρώτη φορά που το Ισραήλ εξέδωσε μια τέτοια προειδοποίηση σε σχεδόν ένα χρόνο από την έναρξη της σταθερής κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών.



Η προειδοποίηση αυτή ήρθε μετά από μια ιδιαίτερα έντονη ανταλλαγή πυρών την Κυριακή, κατά την οποία η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 150 πυραύλους, ρουκέτες και drones προς το βόρειο Ισραήλ, σε αντίποινα για πλήγματα που είχαν σκοτώσει έναν ανώτατο διοικητή και δεκάδες μαχητές της οργάνωσης.

Ένα από τα πλήγματα στο νότιο Λίβανο, στο Τζαμπάλ αλ-Μποτμ, κατέγραψε δευτερογενείς εκρήξεις, γεγονός που υποδεικνύει ότι το κτίριο που επλήγη περιείχε πυρομαχικά, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Οι επιδρομές, όμως, δεν σταμάτησαν εκεί. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει χτυπήματα και στην κοιλάδα Μπεκάα αργότερα μέσα στην ημέρα. Στο μεταξύ, βίντεο που δημοσιεύτηκαν από λιβανικά μέσα δείχνουν ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στην πόλη Αάνκουν, στην περιοχή Σαΐντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη www.bintjbeil.org (@bintjbeilnews)



Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες εναντίον ισραηλινού στρατιωτικού σταθμού στη Γαλιλαία. Στόχευσε επίσης για δεύτερη ημέρα τις εγκαταστάσεις της αμυντικής εταιρείας Rafael, που εδρεύει στη Χάιφα.

Νέα «μεγάλης κλίμακας» πλήγματα στην κοιλάδα Μπεκάα

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη ετοιμάζονται να εξαπολύσουν επιθέσεις για να πλήξουν όπλα στρατηγικής σημασίας της Χεζμπολάχ, τα οποία βρίσκονται κρυμμένα μέσα σε σπίτια στην κοιλάδα Μπεκάα στον νότιο Λίβανο, δήλωσε σήμερα το μεσημέρι ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, καλώντας τους αμάχους να απομακρυνθούν αμέσως.

«Οι εικόνες τώρα από το νότιο Λίβανο είναι δευτερογενείς εκρήξεις όπλων της Χεζμπολάχ, που εκρήγνυνται μέσα σε σπίτια. Σε κάθε σπίτι στο οποίο επιτιθέμεθα υπάρχουν όπλα. Ρουκέτες, πύραυλοι, drones που προορίζονταν να σκοτώσουν Ισραηλινούς αμάχους», δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Additional Israeli Strikes now against Southern Lebanon as well as the Beqaa Valley in the Northeast. pic.twitter.com/IcqJUethnY — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2024



«Προειδοποιώ τους Λιβανέζους κατοίκους που ζουν σε χωριά στην κοιλάδα Μπεκάα. Αυτή είναι μια ειδική προειδοποίηση προς τους κατοίκους της κοιλάδας Μπεκάα. Οι κάτοικοι που βρίσκονται κοντά σε κτίρια ή μέσα σε σπίτια όπου φυλάσσονται βλήματα και όπλα, απομακρυνθείτε αμέσως από αυτά!» τόνισε ο εκπρόσωπος των IDF.

Σε ένα μήνυμα στα αραβικά προς τους κατοίκους της κοιλάδας Μπεκάα του Λιβάνου, ο συνταγματάρχης εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραέ, δήλωσε ότι οι άμαχοι έχουν διορία δύο ώρες να φύγουν πριν ο στρατός ξεκινήσει τις αεροπορικές επιδρομές του εκεί.

The Chief of the General Staff approves strikes on Hezbollah targets in Lebanon from the IDF Headquarters Underground Operations Center. So far, more than 300 Hezbollah targets have been struck today. pic.twitter.com/hbNKWJ8QAs — Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024

Η ανακοίνωση της Χαμάς

Η Χαμάς καταδίκασε τις ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, οι οποίες έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 182 ανθρώπους. «Εμείς, στο Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης Χαμάς, επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η εκτεταμένη βάρβαρη επίθεση είναι έγκλημα πολέμου», αναφέρεται σε ανακοίνωση της οργάνωσης, προσθέτοντας ότι «επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας… με τα αδέρφια μας στη Χεζμπολάχ και τον λαό του Λιβάνου».

Φόβοι επέκτασης των συγκρούσεων

Η αυξανόμενη ένταση και οι αμοιβαίες επιθέσεις έχουν προκαλέσει ανησυχίες για το ενδεχόμενο μιας ευρείας κλίμακας πολέμου, τη στιγμή που το Ισραήλ συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη Χαμάς στη Γάζα και προσπαθεί να εξασφαλίσει την απελευθέρωση ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους και τη Χαμάς, που επίσης υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ εστιάζουν στις αεροπορικές επιθέσεις, χωρίς άμεσο σχέδιο για χερσαία επιχείρηση. Οι επιδρομές έχουν ως στόχο τον περιορισμό της δυνατότητας της Χεζμπολάχ να εξαπολύσει περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι έχει μετατρέψει ολόκληρες κοινότητες στον νότο του Λιβάνου σε βάσεις μαχητών, με κρυμμένους εκτοξευτήρες ρουκετών και άλλες υποδομές, γεγονός που ίσως οδηγήσει το Ισραήλ να εξαπολύσει μια ακόμη πιο έντονη εκστρατεία βομβαρδισμών, ακόμη και αν δεν προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις.

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι θέλει να «επεκτείνει» τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι αυτό «δεν θα ωφελήσει κανέναν», με τον Ιρανό πρόεδρο να επιμένει ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την «αποσταθεροποίηση» της περιοχής.

«Γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα ότι αν ξεσπούσε ένας μεγαλύτερος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αυτό δεν θα ωφελούσε κανέναν στον κόσμο. Είναι το Ισραήλ που επιδιώκει να επεκτείνει αυτό τον πόλεμο», δήλωσε ο Πεζεσκιάν από την Νέα Υόρκη σε συζήτηση με δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών όπου ξεκινούν αύριο Τρίτη (ώρα ΗΠΑ) οι ομιλίες αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Οι εκρήξεις των βομβητών ήταν προπομπός

Ο Γενικός Γραμματέας των ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, είχε προειδοποιήσει ότι οι εκρήξεις βομβητών με στόχο τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν «ένα προληπτικό χτύπημα πριν από μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση».

«Προφανώς η λογική του να εκραγούν όλες αυτές οι συσκευές είναι να γίνει ως προληπτικό χτύπημα πριν από μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Έτσι, εξίσου σημαντικό με το γεγονός αυτό καθαυτό, είναι η ένδειξη ότι αυτά τα γεγονότα επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δραματικής κλιμάκωσης στον Λίβανο και πρέπει να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν για να αποφευχθεί αυτή η κλιμάκωση», δήλωσε στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο Γκουτέρες δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις αεροπορικές επιδρομές της Δευτέρας που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 200 ανθρώπους.