Λίβανος: Μέλη της Χεζμπολάχ είχαν υποψιαστεί τη δολιοφθορά στους βομβητές – Το παρασκήνιο της απόφασης του Ισραήλ να τους πυροδοτήσει

Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios, το Ισραήλ αποφάσισε να ανατινάξει τους βομβητές των μελών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τη Συρία την Τρίτη, λόγω ανησυχιών ότι η μυστική επιχείρηση μπορεί να είχε ανακαλυφθεί από την οργάνωση.

Η επίθεση συνέβη καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ αυξάνονται, με τους Αμερικανούς αξιωματούχους να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την ενδεχόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης σε πλήρη πόλεμο. Μέσα σ’ αυτό το εύφλεκτο πλαίσιο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, έφθασε σήμερα τα ξημερώματα στο Κάιρο για να συζητήσει μια νέα πρόταση με στόχο μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται εκεί.

Το σιιτικό κίνημα επανέλαβε σήμερα ότι, παρά την επίθεση αυτή, «θα συνεχίσει» τις επιχειρήσεις του για να υποστηρίξει τους Παλαιστινίους στη Γάζα. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χάσαν Νασράλα, θα εκφωνήσει ομιλία αύριο, Πέμπτη, στις 17:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) με θέμα τις «τελευταίες εξελίξεις».

Σύμφωνα με υψηλόβαθμες πηγές στην περιοχή που μίλησαν στο Al-Monitor, η απόφαση για την εκτέλεση της επιχείρησης ήταν «αναγκαία» για το Ισραήλ λόγω της πιθανής διαρροής πληροφοριών. Η επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε περίπου στις 3:30 μ.μ. τοπική ώρα στη Βηρυτό, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 11 ατόμων και τον τραυματισμό 3.000, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του Λιβάνου.

Exploding pagers and other communication devices in #Lebanon among #Hezbollah members today. Recall the public reporting that #Israel has infiltrated the Hezbollah communication networks and that Hezbollah had switched to pagers and couriers after cell phones were banned. pic.twitter.com/AGGVYhE2lC

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 17, 2024