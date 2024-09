Λίβανος: Η Χεζμπολάχ υπόσχεται αντίποινα εναντίον του Ισραήλ για τις φονικές εκρήξεις – Η στρατηγική πίσω από την επίθεση

Σε ένα από τα πλέον συντονισμένα χτυπήματα που έχουν καταγραφεί εναντίον της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ φέρεται να κατάφερε ένα σοβαρό πλήγμα στην εσωτερική δομή επικοινωνιών της οργάνωσης, προκαλώντας την ταυτόχρονη έκρηξη χιλιάδων βομβητών στον Λίβανο που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της οργάνωσης. Αυτή η ενέργεια, που κόστισε τη ζωή σε 9 άτομα και τραυμάτισε τουλάχιστον 2.800 ανθρώπους, φαίνεται να αποτέλεσε μια προσεκτικά σχεδιασμένη επιχείρηση από τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, με στόχο να διαταράξει τις επικοινωνίες της Χεζμπολάχ, μια οργάνωση που αποτελεί βασικό σύμμαχο του Ιράν στην περιοχή.

Η ταυτόχρονη έκρηξη των βομβητών σημειώθηκε σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, οι οποίες θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν μέλη της Χεζμπολάχ, με την οργάνωση να επιβεβαιώνει τον θάνατο δύο μαχητών της, εκ των οποίων ο ένας ήταν γιος μέλους του λιβανικού κοινοβουλίου. Λίγες ώρες αργότερα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως 6 μαχητές της σκοτώθηκαν στις εκρήξεις, αν και δεν διευκρινίστηκε ο τρόπος με τον οποίο έχασαν τη ζωή τους.

Η οργάνωση κατηγόρησε άμεσα το Ισραήλ για την επίθεση, δηλώνοντας ότι «το Ισραήλ είναι πλήρως υπεύθυνο για αυτή την εγκληματική επίθεση που στόχευσε και αθώους πολίτες», ενώ προσέθεσε ότι το Ισραήλ «θα λάβει τη δίκαιη τιμωρία που του αξίζει».

Οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν εκ των προτέρων για το περιστατικό αυτό» και δεν συμμετείχαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ. «Σε αυτό το σημείο, συλλέγουμε πληροφορίες» πρόσθεσε.

Οι βομβητές που χρησιμοποιήθηκαν κατασκευάστηκαν από έναν Ευρωπαίο διανομέα του κατασκευαστή Gold Apollo, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ταϊβανέζικης εταιρείας. Το Ισραήλ έκρυψε εκρηκτικά μέσα σε μια παρτίδα τηλεειδοποιητών που παραγγέλθηκαν από το Gold Apollo και προορίζονταν για τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τους New York Times.

Πολλές εικόνες από τον Λίβανο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν κατεστραμμένους τηλεειδοποιητές Gold Apollo. Το CNN δεν μπορεί να εντοπίσει γεωγραφικά τις εικόνες, αλλά επιβεβαίωσε ότι δημοσιεύτηκαν την Τρίτη, την ίδια ημέρα με τις εκρήξεις. Τουλάχιστον ένας τηλεειδοποιητής που φαίνεται στις εικόνες ήταν ένα μοντέλο Gold Apollo AR924 .

Ο ιδρυτής και πρόεδρος του Gold Apollo, Hsu Ching-kuang, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι η εταιρεία του υπέγραψε συμβόλαιο με έναν Ευρωπαίο διανομέα για τη χρήση της επωνυμίας Gold Apollo.

Ο Hsu είπε ότι ο διανομέας, τον οποίο δεν κατονόμασε, δημιούργησε επαγγελματικές επαφές με το Gold Apollo πριν από περίπου τρία χρόνια.

Αναλυτές και ειδικοί στα ζητήματα ασφάλειας εκτιμούν πως το Ισραήλ κατάφερε να παρεισφρήσει στην αλυσίδα εφοδιασμού της Χεζμπολάχ, τροποποιώντας τους βομβητές που η οργάνωση είχε παραγγείλει από την Ταϊβάν, πριν αυτοί φτάσουν στον Λίβανο. Οι βομβητές αυτοί χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της Χεζμπολάχ ως κύριο μέσο επικοινωνίας, μετά από απόφαση του ηγέτη της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα, να περιορίσει δραστικά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, καθώς θεωρούνταν ευάλωτα στην κατασκοπεία των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.

Οι βομβητές θεωρούνταν πιο ασφαλείς για την αποφυγή παρακολουθήσεων και εντοπισμού από τις ισραηλινές δυνάμεις, και είχαν γίνει το βασικό μέσο εσωτερικής επικοινωνίας της οργάνωσης.

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλούνται οι New York Times, οι βομβητές είχαν παραγγελθεί από την εταιρεία Gold Apollo, με έδρα την Ταϊβάν. Αν και η εταιρεία αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην επίθεση, επισημαίνοντας ότι οι συσκευές που εξερράγησαν δεν ήταν δικά της προϊόντα αλλά κατασκευάστηκαν από μια ευρωπαϊκή εταιρεία με άδεια χρήσης της εμπορικής της ονομασίας, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να κατάφεραν να εισχωρήσουν στη διαδικασία παραγωγής των συσκευών και να τοποθετήσουν εκρηκτικά δίπλα στις μπαταρίες τους.

At least 3 types of pagers were planted with bombs:

Security sources contacted by Clash Report confirm that Israel has planted explosives inside pagers supplied to Hezbollah.

Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί τοποθετήθηκαν στους βομβητές ενδεχομένως κατά τη φάση παραγωγής, και ενεργοποιήθηκαν μέσω ενός ψεύτικου μηνύματος που εστάλη στους χρήστες των συσκευών, μέλη της Χεζμπολάχ, στις 3:30 μ.μ., ώρα Λιβάνου. Το μήνυμα φαινόταν να προέρχεται από την ηγεσία της Χεζμπολάχ, αλλά στην πραγματικότητα ενεργοποίησε τα εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί στους βομβητές.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι συσκευές άρχισαν να εκπέμπουν ένα ηχητικό σήμα λίγα δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη, γεγονός που άφησε ελάχιστο χρόνο για αντίδραση.

Israel apparently intercepted the pagers from Taiwan that detonated in the pockets of thousands of Hezbollah fighters before they reached Lebanon.

According to the New York Times, Israel tampered with the devices that Hezbollah ordered.

