Χάος στον Λίβανο: Τουλάχιστον 182 νεκροί από τα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ

Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα τη μεγαλύτερη σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον πολλών στόχων της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 182 άτομα, σύμφωνα με τις αναφορές από τον Λίβανο, και προειδοποίησε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από περιοχές όπου η ένοπλη οργάνωση φέρεται να αποθηκεύει όπλα.

Μέχρι στιγμής, έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον 300 στόχοι από το Ισραήλ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, οι τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα υπολογίζονται στους 727, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και ιατρικό προσωπικό. Ο Imad Kreidieh, επικεφαλής του λιβανέζικου φορέα τηλεπικοινωνιών Ogero, δήλωσε ότι ο Λίβανος έλαβε σήμερα περισσότερες από 80.000 ύποπτες κλήσεις από το Ισραήλ, οι οποίες ζητούσαν από τους πολίτες να εκκενώσουν τον τόπο τους, όπως μεταδίδει το Reuters.

BREAKING: Israel is carpet bombing civilian homes all across South Lebanon and the Bekaa Valley. At least 58 towns and villages have been hit. This is terrorism—plain and simple. pic.twitter.com/83IE1dFzBr — sarah (@sahouraxo) September 23, 2024



Οι κλήσεις αυτές ήταν «ψυχολογικός πόλεμος για να γίνει χαμός και χάος», δήλωσε ο Kreidieh. Οι κλήσεις αναφέρθηκε ότι ελήφθησαν από ανθρώπους στο νότιο Λίβανο και στην πρωτεύουσα Βηρυτό.

Over 100 killed—mostly women, children, and medics—and 400 wounded in today’s Israeli bombings of South Lebanon. This is a massacre of civilians. pic.twitter.com/c81RTMHBnN — sarah (@sahouraxo) September 23, 2024



Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κατήγγειλε ότι το Ισραήλ έχει καταρτίσει ένα σχέδιο καταστροφής της χώρας.

Εντολή εκκένωσης στην κοιλάδα Μπεκάα – Οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους δύο ώρες

Ισραηλινά αεροσκάφη προετοιμάζονται να επιτεθούν σε στρατηγικά όπλα της Χεζμπολάχ που βρίσκονται κρυμμένα σε σπίτια στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Υποναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν άμεσα.

Ο Χάγκαρι, προειδοποίησε τους πολίτες της κοιλάδας Μπεκάα στο Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, όπου η Χεζμπολάχ έχει αποθηκεύσει όπλα. «Προετοιμαζόμαστε να χτυπήσουμε τρομοκρατικούς στόχους στην κοιλάδα Μπεκάα στο εγγύς μέλλον. Η Χεζμπολάχ αποθηκεύει στρατηγικά όπλα εκεί, σε κτίρια που χρησιμοποιούν πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες, θέτοντάς τους σε κίνδυνο», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Χάγκαρι απηύθυνε επίσης μια άμεση προειδοποίηση στους κατοίκους της κοιλάδας Μπεκάα: «Προειδοποιώ τους κατοίκους των χωριών στην κοιλάδα Μπεκάα. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη προειδοποίηση προς τους κατοίκους της κοιλάδας Μπεκάα. Όσοι βρίσκονται κοντά σε κτίρια ή μέσα σε σπίτια όπου αποθηκεύονται πύραυλοι και όπλα, απομακρυνθείτε άμεσα!»

Lebanese Residents across the Beqaa Valley told to remain away from Hezbollah Sites in the Region, and to Immediately Evacuate if they live or are located near any Hezbollah Strategic Facility. pic.twitter.com/g1GsxFjmUA — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2024



Συνεχίζοντας, ο Χάγκαρι ανέφερε ότι οι κάτοικοι της κοιλάδας Μπεκάα «μπορούν να δουν τις ενέργειες που πραγματοποιούμε στο νότιο Λίβανο σήμερα». Πρόσθεσε ότι «η Χεζμπολάχ σκοπεύει να εκτοξεύσει αυτά τα όπλα προς το ισραηλινό έδαφος, και δεν θα το επιτρέψουμε».

Αναφερόμενος στις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, οι οποίες έχουν μέχρι στιγμής στοχεύσει περίπου 300 σημεία που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ, ο Χάγκαρι υπογράμμισε: «Κάθε σπίτι που χτύπησε σήμερα η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποιήθηκε από τη Χεζμπολάχ για την αποθήκευση όπλων».

The Chief of the General Staff approves strikes on Hezbollah targets in Lebanon from the IDF Headquarters Underground Operations Center. So far, more than 300 Hezbollah targets have been struck today. pic.twitter.com/hbNKWJ8QAs — Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024



Σε ένα μήνυμα στα αραβικά προς τους κατοίκους της κοιλάδας Μπεκάα, ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραέ, εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού, δήλωσε ότι οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους δύο ώρες για να απομακρυνθούν πριν ξεκινήσουν οι αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή. «Αν βρίσκεστε μέσα ή κοντά σε σπίτι που περιέχει όπλα της Χεζμπολάχ, πρέπει να απομακρυνθείτε… μέσα σε δύο ώρες σε απόσταση τουλάχιστον 1.000 μέτρων έξω από το χωριό ή να πάτε στο κεντρικό σχολείο που βρίσκεται κοντά σας και να μην επιστρέψετε μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης», είπε ο Αντραέ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

#عاجل ‼️ نداء إلى سكان القرى اللبنانية في منطقة البقاع: السكان الذين يتواجدون بالقرب أو داخل مباني وبيوت تم تخزين داخلها صواريخ وأسلحة – ابتعدوا عنها فورًا. هذا انذار محدد للقرى في البقاع اللبناني. السكان الموجودون بالقرب أو داخل منازل تم تخزين داخلها صواريخ ووسائل قتالية… pic.twitter.com/nyDyOnEXR2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 23, 2024



Παράλληλα, η διεθνής ΜΚΟ Crisis Group προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση των τελευταίων δύο εβδομάδων εγκυμονεί «σοβαρούς κινδύνους». Σύμφωνα με την αναφορά της, «το σημείο μπορεί να πλησιάζει όπου η Χεζμπολάχ θα αποφασίσει ότι μόνο μια μαζική απάντηση μπορεί να σταματήσει το Ισραήλ από το να πραγματοποιεί περισσότερες επιθέσεις που θα την βλάψουν περαιτέρω».

Βομβαρδισμοί της Χεζμπολάχ στο Β. Ισραήλ

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε τρεις στρατιωτικές θέσεις στο βόρειο Ισραήλ, αφού ο ισραηλινός στρατός έπληξε δεκάδες θέσεις της σιιτικής οργάνωσης στον νότιο Λίβανο και την κοιλάδα Μπεκάα.

«Σε απάντηση στις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού εναντίον περιοχών στον νότο και την Μπεκάα», οι μαχητές της Χεζμπολάχ «βομβάρδισαν δύο ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις όπως και το συγκρότημα της στρατιωτικής βιομηχανίας Rafael», επεσήμανε η λιβανέζικη οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera, Reuters, , Times of Israel, ΕΡΤNews