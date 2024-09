Λίβανος: «Κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ οι επιθέσεις σε συσκευές επικοινωνίας» λέει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα δήλωσε πως οι εκρήξεις βομβητών και άλλων συσκευών επικοινωνίας της οργάνωσης τις τελευταίες δύο μέρες στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι μια “κήρυξη πολέμου” κατά της οργάνωσης.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις ο Νασράλα χαρακτήρισε “σφαγές” τις επιθέσεις της Τρίτης και της Τετάρτης, λέγοντας ότι η οργάνωση βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μια “δοκιμασία” για εμάς, τόνισε.

Ωστόσο τόνισε πως αυτό το “μεγάλο πλήγμα” των επιθέσεων σε συσκευές επικοινωνίας δεν θα οδηγήσει στην πτώση της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ παραβίασε «κόκκινες γραμμές» με τις επιθέσεις αυτές, τόνισε ο Νασράλα.

Την ώρα της προβολής της ομιλίας του Νασράλα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έσπαγαν το φράγμα του ήχου πάνω από την Βηρυτό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters.

Ο Λίβανος και η Χεζμπολάχ κατηγορούν ευθέως το Ισραήλ για τις επιθέσεις στην οργάνωση μέσω του επικοινωνιακού εξοπλισμού των στελεχών της, που προκάλεσαν τον θάνατο 37 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 3.000, κατακλύζοντας τα λιβανέζικα νοσοκομεία και προκαλώντας σοβαρό αιματηρό πλήγμα, στην Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει άμεσα τις επιθέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, πιθανότατα πραγματοποιήθηκαν από την μυστική υπηρεσία της χώρας, την Μοσάντ.

“Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα ασφαλείας και στρατιωτικό πλήγμα που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της αντίστασης και δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του Λιβάνου”, δήλωσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, που γυρίστηκε σε άγνωστη τοποθεσία.

“Αυτός ο τύπος δολοφονίας, στοχοποίησης και εγκλήματος μπορεί να είναι πρωτοφανής στον κόσμο”, είπε, εμφανιζόμενος μπροστά σε ένα κόκκινο φόντο, χωρίς σχέδια, με το συνηθισμένο μαύρο τουρμπάνι του.

Οι επιθέσεις στον επικοινωνιακό εξοπλισμό της Χεζμπολάχ έσπειραν τον φόβο σε ολόκληρο τον Λίβανο, με τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις ηλεκτρονικές συσκευές από φόβο μήπως κουβαλούν βόμβες στις τσέπες τους.

«Ποιος μπορεί να αισθάνεται ασφαλής τώρα με ο τηλέφωνό του; Όταν έμαθα τι συνέβη χθες, άφησα το τηλέφωνό μου στη μοτοσικλέτα μου και έφυγα», δήλωσε ο Μουσταφά Σιμπάλ σε έναν δρόμο της Βηρυτού.

Ο λιβανέζικος στρατός δήλωσε την Πέμπτη ότι ανατίναξε συσκευές τηλεειδοποίησης και άλλες ύποπτες τηλεπικοινωνιακές συσκευές, με ελεγχόμενες εκρήξεις σε διάφορες περιοχές. Κάλεσε τους πολίτες να αναφέρουν τυχόν ύποπτες συσκευές.

