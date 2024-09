Ρωσία: Βίντεο προσομοίωσης παρουσιάζει τις συνέπειες μιας πυρηνικής επίθεσης στο Λονδίνο – «Φανταστείτε για μια στιγμή ότι συμβαίνει το αδιανόητο»

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που προσομοιώνει μια πυρηνική επίθεση στο Λονδίνο, προκαλώντας 850.000 θανάτους και δύο εκατομμύρια τραυματίες, παρουσιάστηκε από ένα φιλοπουτινικό ρωσικό κανάλι προπαγάνδας στο Telegram.

Αυτή η κίνηση φαίνεται να αποτελεί μέρος μιας στοχευμένης εκστρατείας ψυχολογικού πολέμου με στόχο να εκφοβίσει τη Βρετανία, ώστε να αποτρέψει τη χορήγηση άδειας στην Ουκρανία για τη χρήση πυραύλων Storm Shadow εναντίον στόχων στη Ρωσία.

Το βίντεο διάρκειας τεσσάρων λεπτών, το οποίο μεταδόθηκε με αγγλική αφήγηση, παρουσιάζει έναν εντυπωσιακό αριθμό θανάτων σε ζωντανή μετάδοση, καθώς το μέγεθος της καταστροφής επεκτείνεται. Στη συγκεκριμένη προσομοίωση, χρησιμοποιήθηκε μια πυρηνική κεφαλή 750 κιλοτόνων, ενώ το βίντεο παρουσιάζει έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό θανάτων ως αποτέλεσμα μιας αντίστοιχης καταστροφικής επίθεσης του Πούτιν.

Η αφήγηση ξεκινά με μια προειδοποίηση: «Φανταστείτε για μια στιγμή το αδιανόητο να γίνεται πραγματικότητα. Ένα πυρηνικό όπλο εκρήγνυται πάνω από το Λονδίνο. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, θα εξετάσουμε τις καταστροφικές συνέπειες αυτής της καταστροφής».

Το βίντεο προειδοποιεί ότι κατά την έκρηξη θα δημιουργηθεί μια πυρακτωμένη σφαίρα τόσο καυτή όσο ο ήλιος, που θα φτάσει σε διάμετρο τα 950 μέτρα, με ό,τι βρίσκεται εντός αυτής να εξαϋλώνεται ακαριαία. Η προσομοίωση τοποθετεί το επίκεντρο της έκρηξης στο Ουέστμινστερ, με την αφήγηση να εξηγεί πως τα άτομα μέσα σε αυτή την ακτίνα δεν θα αισθανθούν τίποτα, καθώς η ταχύτητα μετάδοσης των παλμών του ανθρώπινου νευρικού συστήματος είναι πιο αργή από την ταχύτητα της έκρηξης.

