Λίβανος: Δεν έχει τέλος η καταμέτρηση νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις – Τουλάχιστον 356 έχασαν τη ζωή τους και 1.246 έχουν τραυματιστεί

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς έχει φτάσει τους 356, με 1.246 τραυματίες από το πρωί της Δευτέρας. Ανάμεσα στους νεκρούς περιλαμβάνονται 24 παιδιά και 42 γυναίκες, ενώ τα στοιχεία δεν διαχωρίζουν τους μαχητές της Χεζμπολάχ από τους πολίτες.

Η Ισραηλινή Άμυνα (IDF) δήλωσε ότι στοχεύει σε θέσεις της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων σπιτιών όπου η οργάνωση φέρεται να αποθήκευε όπλα. Σήμερα, η IDF ανέφερε ότι χτύπησε περισσότερες από 1.300 θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Επίσης, προειδοποίησε τους πολίτες να απομακρυνθούν από κτίρια όπου βρίσκονται εκτοξευτές ρουκετών, βλήματα και άλλα όπλα.

«Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν κτίρια στα οποία η Χεζμπολάχ έκρυβε ρουκέτες, εκτοξευτές και drones (…) που προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές δυνάμεις κυκλοφόρησαν υλικό που δείχνει μια αεροπορική επιδρομή σε κατοικία στον Λίβανο, όπου, σύμφωνα με την IDF, είχαν αποθηκευτεί πυρομαχικά.

The IDF releases footage of an airstrike against a home in Lebanon where Hezbollah had stored munitions.

The video shows a rocket flying out of the building following the strike, and hitting an adjacent home. https://t.co/35egx69gYH pic.twitter.com/QrWvJTju8q

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 23, 2024