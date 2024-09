Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ στέλνουν στρατεύματα λόγω της έντασης στον Λίβανο – Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στη Χάιφα

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εντείνουν την ανησυχία για μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, με τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν την ενίσχυση των στρατιωτικών τους δυνάμεων στην περιοχή, ενώ το Ισραήλ προχωρά σε σφοδρές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, προκαλώντας εκατοντάδες θύματα.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποστολή επιπλέον αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, λόγω της αυξημένης έντασης στον Λίβανο. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Πάτρικ Ράιντερ, δεν διευκρίνισε πόσα στρατεύματα θα αναπτυχθούν ή ποια θα είναι η αποστολή τους, επισημαίνοντας μόνο ότι «πρόκειται για έναν μικρό αριθμό στρατιωτών που θα ενισχύσουν τις δυνάμεις που βρίσκονται ήδη στην περιοχή». Αυτή η κίνηση γίνεται σε μια περίοδο που ήδη υπάρχουν περίπου 40.000 αμερικανικοί στρατιώτες στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, θα συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε μια προσπάθεια να συζητηθούν οι πιθανότητες για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Οι συναντήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και αποσκοπούν στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, σε μια περίοδο έντονων συγκρούσεων.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ωστόσο, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Το Ισραήλ προχώρησε σήμερα σε εκατοντάδες επιθέσεις σε θέσεις της Χεζμπολάχ, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τουλάχιστον 274 νεκροί στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας. Μεταξύ των θυμάτων καταγράφηκαν τουλάχιστον 21 παιδιά και 31 γυναίκες, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 1.000.

Μια ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού είχε ως στόχο τον ανώτερο ηγέτη της Χεζμπολάχ, Αλί Καράκι, χωρίς να είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

It appears that the IDF strike in Beirut targeted Hezbollah senior commander Ali Karaki, the third-highest official in the terrorist organization.

Minutes later, Hezbollah launched the largest barrage of rockets towards Israel since the start of the war. pic.twitter.com/w6xyXEcS1Z

— Hen Mazzig (@HenMazzig) September 23, 2024