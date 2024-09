Μέση Ανατολή: Αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας – Σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ από πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησε επιθέσεις σε δεκάδες στόχους του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μετά από τους έντονους βομβαρδισμούς της προηγούμενης ημέρας, οι οποίοι έπληξαν περίπου 1.600 στόχους και προκάλεσαν τον θάνατο 492 ατόμων.

«Στη διάρκεια της νύκτας της Δευτέρας προς Τρίτη ο στρατός έπληξε δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ σε πολλές περιοχές στον νότιο Λίβανο», επεσήμαναν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.



Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι εξαπέλυσε πολλές επιθέσεις με ρουκέτες Fadi εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών στόχων, μεταξύ των οποίων και ένα εργοστάσιο εκρηκτικών σε βάθος 60 χιλιομέτρων στο έδαφος του Ισραήλ

Το σιιτικό λιβανέζικο κίνημα επεσήμανε ότι έπληξε το εργοστάσιο εκρηκτικών περίπου στις 4 τα ξημερώματα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Παράλληλα η Χεζμπολάχ στοχοθέτησε το στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Μεγιδδώ τρεις φορές στη διάρκεια της νύκτας με πυραύλους Fadi 1 και 2. Αυτή είναι η πρώτη φορά που αυτό το στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο, γίνεται στόχος του κινήματος.

