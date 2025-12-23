Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αθηναίων για το 2026 – Μπακογιάννης: «Είναι γεμάτος νάρκες για τους Αθηναίους»

Κατά τη χτεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός για το 2026 του Δήμου Αθηναίων, ωστόσο κατά την τοποθέτησή του ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, μίλησε για «έναν προϋπολογισμό που είναι γεμάτος νάρκες», όπως χαρακτηριστικά είπε, ενώ έκανε λόγο και για κίνδυνο ένταξης του δήμου στο Παρατηρητήριο.

Η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» εξέδωσε ανακοίνωση γι’ αυτό το ζήτημα, όπου αρχικά αναφέρει: «Η “Αθήνα Ψηλά” κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: Ο προϋπολογισμός του δήμου είναι γεμάτος νάρκες για τους Αθηναίους».

Και στη συνέχεια τονίζει: «Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε η παράταξη “Αθήνα Ψηλά”, εκφράζοντας σοβαρές και τεκμηριωμένες ανησυχίες για την πορεία των οικονομικών του Δήμου Αθηναίων και για την κακή προετοιμασία, την έλλειψη σχεδίου και την αναποτελεσματικότητα της σημερινής διοίκησης.

Όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026, ο προϋπολογισμός δεν είναι απλώς ένας πίνακας αριθμών. Είναι ο χάρτης με τον οποίο κινείται μια πόλη. Και ο χάρτης που κατατίθεται είναι γεμάτος νάρκες: πραγματικές, αριθμητικές και θεσμικές.

Οι νάρκες του προϋπολογισμού

Πρώτη νάρκη: Συρρίκνωση του δήμου.

Ο προϋπολογισμός του 2026 καταγράφει μείωση εσόδων της τάξης του 18%, σε συνθήκες κανονικότητας, χωρίς μνημόνια ή πανδημία. Ο δήμος εισέρχεται σε τροχιά οικονομικής συρρίκνωσης.

Δεύτερη νάρκη: Εξάντληση ταμειακών διαθεσίμων.

Τα πραγματικά διαθέσιμα επαρκούν μόλις για μία μισθοδοσία. Ένας μητροπολιτικός δήμος λειτουργεί πλέον χωρίς ταμειακή ασφάλεια.

Τρίτη νάρκη: Κατάρρευση επενδυτικής δυναμικής.

Ο προϋπολογισμός έργων και προμηθειών μειώνεται κατά 34,5%, υπονομεύοντας την αναπτυξιακή ικανότητα της πόλης.

Τέταρτη νάρκη: Χαμηλή απορροφητικότητα.

Η σημερινή διοίκηση εμφανίζει σταθερά χαμηλή υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, χωρίς καμία χρονιά να ξεπερνά το όριο του 40%, αποκαλύπτοντας δομική αδυναμία εκτέλεσης.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη: Ειδικά στο Τεχνικό Πρόγραμμα, η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Η προβλεπόμενη υλοποίηση το 2026 μειώνεται κατά περίπου 43% σε σχέση με το 2025, ενώ προγραμματισμένα έργα όπως π.χ. στα σχολεία και στα πεζοδρόμια ή στο Βότρυς, στην Ερμού, στον Εθνικό Κήπο ή στη Βαρβάκειο δεν προχωρούν. Η συρρίκνωση είναι εντονότερη στον τομέα του Πρασίνου, όπου η απορροφητικότητα πέφτει έως και κατά 78%, παρά την ύπαρξη ώριμων μελετών. Την ίδια στιγμή, έργα είτε καθυστερούν είτε παγώνουν: ο Λόφος του Στρέφη απουσιάζει πλήρως από το πρόγραμμα, ενώ για τον Λυκαβηττό παραμένει ασαφές πότε οι μελέτες θα μεταφραστούν σε έργο. Αντίστοιχα, μελέτες για πράσινο και αναπλάσεις στην Ακαδημία Πλάτωνα και σε γειτονιές όπως η Λαμπρινή, η Τοσίτσα ή η Ζωσιμάδων δεν οδηγούν σε υλοποίηση.

Πέμπτη νάρκη: Απώλεια εξασφαλισμένων πόρων.

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων δεν υλοποιούνται, οδηγώντας σε ακόμη μικρότερο προϋπολογισμό το 2026.

Έκτη νάρκη: Κατάρρευση ίδιων εσόδων.

Το πρόβλημα δεν είναι οι ΚΑΠ, αλλά η αποτυχία είσπραξης και ελέγχου σε κρίσιμους τομείς όπως οι κοινόχρηστοι χώροι, η διαφήμιση και οι τουριστικές δραστηριότητες.

Έβδομη νάρκη: Αδυναμία εκτέλεσης βασικών προμηθειών.

Η εκτέλεση προμηθειών δεν ξεπερνά το 18%, μετατρέποντας τον προϋπολογισμό σε εργαλείο επικοινωνίας και όχι διοίκησης.

Όγδοη νάρκη: Δημοσιονομικός εκτροχιασμός.

Για πρώτη φορά, ο δήμος εμφανίζει ελλειμματικό προϋπολογισμό και αρνητικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δημιουργώντας νέες υποχρεώσεις.

Ο θεσμικός κίνδυνος

Όλες αυτές οι νάρκες οδηγούν σε έναν πραγματικό και άμεσο κίνδυνο: την ένταξη του δήμου στο Παρατηρητήριο, με απώλεια οικονομικής αυτονομίας, θεσμικών αρμοδιοτήτων, ακόμα και υπογραφής δημάρχου».

Αμέσως μετά, αναφέρει τις προτάσεις της παράταξης:

«Οι προτάσεις διεξόδου

Η παράταξη “Αθήνα Ψηλά” καταθέτει συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις:

– εξορθολογισμό δαπανών με σεβασμό στα δεδουλευμένα των εργαζόμενων,

– ρεαλιστικό επανασχεδιασμό του Τεχνικού Προγράμματος,

– υποχρεωτική τριμηνιαία λογοδοσία,

– προτεραιότητα στην ταμειακή βιωσιμότητα,

– σχέδιο ανάκτησης ίδιων εσόδων με κοινωνική δικαιοσύνη,

– διεκδίκηση νέων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων,

– θεσμική, διαπαραταξιακή πρωτοβουλία για την αποτροπή ένταξης στο Παρατηρητήριο».

Και καταλήγει: «Η Αθήνα δεν αντέχει άλλες χαμένες χρονιές. Και δεν αντέχει να παίζει με τα οικονομικά της».

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του δήμου Αθηναίων για το 2026

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός του δήμου Αθηναίων για το οικονομικό έτος 2026, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που ήταν και η τελευταία για το 2025. Υπέρ ψήφισε η παράταξη «Αθήνα Τώρα» του δημάρχου Χάρη Δούκα και κατά όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση την «Ανοιχτή Πόλη» που απείχε από την ψηφοφορία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του τεχνικού προγράμματος για το 2026, τέθηκε μεταξύ άλλων και το θέμα του έργου της διπλής ανάπλασης. Πάνω σε αυτό, ο κ. Δούκας ανέφερε για όσα γίνονται εκεί, πέρα από το γήπεδο του Παναθηναϊκού:

«Πώς το λέτε, το περίφημο έργο; Το Επιχειρηματικό Πάρκο. Το Επιχειρηματικό Πάρκο λοιπόν περιλαμβάνει δύο παιδικές χαρές, δύο γήπεδα μπάσκετ, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5, ένα γήπεδο τένις, δημοτικά, δωρεάν, ένα beach volley, ένα πινγκ πονγκ, δύο υπαίθρια θεατράκια, δύο λίμνες, δέκα κήπους βροχής, 5.000 δέντρα και συνολικά έναν χώρο πρασίνου μιάμιση φορά ο Εθνικός Κήπος», είπε και συνέχισε:

«Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός είναι και ένα κλειστό γήπεδο. Θα φέρουμε τις προδιαγραφές, δημοτικό, επίσης, δωρεάν. ‘Αρα, είναι μια ιστορία η οποία αφορά όλη την Αθήνα και έχει πάρα πολύ σημαντικές υποδομές για όλους τους Αθηναίους. Και βεβαίως έργα υποδομής πάρα πολύ σημαντικά, που αφορούν δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, νέους δρόμους, έναν ποδηλατόδρομο στην Ιερά Οδό. Και το λέω αυτό, γιατί αυτά είναι στα λεφτά που παρουσιάστηκαν και τα ‘πετάξαμε’».

Στη συνέχεια ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αυτά τα έργα, το τεχνικό πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού. ‘Αρα, είναι λογικό, τα έργα τα οποία υπήρχαν την προηγούμενη χρονιά, να υπάρχουν και αυτή. Δεν ολοκληρώνονται έργα σε έναν χρόνο. Μάλιστα, υπάρχουν και πάρα πολλά έργα που είναι 15 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε αυτό, θέλουμε να τα ολοκληρώνουμε.

Συμφωνώ ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι το βασικότερο εργαλείο κι εγώ το πίστευα και θα συνεχίσω να το πιστεύω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι η κυβέρνηση δεν το πιστεύει, γιατί ο νέος Κώδικας ενοποιεί τον προϋπολογισμό με το σπουδαίο αυτό εργαλείο και κακώς το κάνει».

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε και στα σχολεία λέγοντας: «Την προηγούμενη χρονιά αξιοποιήσαμε 160 εκατομμύρια. Δεν έχουν ξανααξιοποιηθεί τόσα πολλά χρήματα σε μία χρονιά. Και επειδή έγινε μια συζήτηση πού τοποθετήθηκαν όλα αυτά τα λεφτά, να πω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν στα σχολεία.

Αλλά επειδή αναφέρθηκαν και οι παιδικές χαρές, να πω ότι 16 νέες παιδικές χαρές πλήρως ανακατασκευασμένες, 2,2 εκατομμύρια το 2025 και το 2026 αντίστοιχο ποσό, μαζί με όργανα γυμναστικής. Και επίσης για την άθληση, για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, με την Περιφέρεια, η προγραμματική διπλασιάστηκε και με το υπουργείο 1.200.000 ευρώ. ‘Αρα, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση και προσπάθεια και στο κομμάτι των παιδικών χαρών και στο κομμάτι του πολιτισμού και του αθλητισμού, και αυτό εμπεριέχεται στην ιστορία της διπλής ανάπλασης».

Ο δήμαρχος Αθηναίων κατέληξε λέγοντας: «Κλείνω με το εξής για το πράσινο: Στο πράσινο, χωρίς εργολάβο, γι’ αυτό είναι τόσο χαμηλά τα λεφτά, φυτέψαμε 5.000 δέντρα. Την προηγούμενη περίοδο, με εργολάβο σε 4 χρόνια, 4.700 δέντρα. Και το λέω αυτό για να δείξω ότι μπορούμε και χωρίς αυτές τις επιπλέον χρηματοδοτήσεις, να κάνουμε μια προσπάθεια. Βεβαίως και θέλουμε να την ενισχύσουμε και θα μπουν και ανάδοχοι το επόμενο διάστημα, αλλά με ένα μέτρο, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι οικονομικά μπορούμε να το αντέξουμε. Γιατί όπως είπαμε, υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική δυσχέρεια».