Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Ακόμα και για να πάω λαϊκή ή για να πετάξω τα σκουπίδια, φοράω κραγιόν»

Σύνοψη από το

  • Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ μίλησε για το πόσο αγαπά το να είναι περιποιημένη, τονίζοντας πως ακόμα και αν βγαίνει από το σπίτι της για να πετάξει τα σκουπίδια, φροντίζει να φοράει κραγιόν.
  • Η ηθοποιός τόνισε ότι προσέχει πάντα την εμφάνισή της, συμβουλεύοντας και τους νεότερους συναδέλφους της πως «αλλάζει η καθημερινότητα με το που αλλάζεις τα ρούχα σου, το μακιγιάζ σου, φτιάχνεις τα μαλλιά σου».
  • Στην καθημερινότητά της, όπως δήλωσε, «ακόμα και για να πάω λαϊκή ή για να πετάξω τα σκουπίδια, φοράω κραγιόν!», ενώ πρόσθεσε με χιούμορ ότι μερικές φορές φοράει και τιάρα επειδή έχει ένα wine bar δίπλα στους κάδους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κωνσταντίνα Μιχαήλ
Φωτογραφία: Instagram/constantinamihail

Την Κωνσταντίνα Μιχαήλ συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών σε εκδήλωση. Η επιτυχημένη ηθοποιός στις δηλώσεις που έκανε στα τηλεοπτικά συνεργεία μίλησε για το πόσο αγαπά το να είναι περιποιημένη, τονίζοντας πως όπου και να πάει, ακόμα και αν βγαίνει από το σπίτι της για να πετάξει τα σκουπίδια, φροντίζει να φοράει κραγιόν.

Συγκεκριμένα, η καλλιτέχνις εξήγησε στους δημοσιογράφους πως: «Προσέχω πάντα την εμφάνισή μου. Αυτό λέω και σε πιο νέους συναδέλφους μου που μου λένε “βρε Κωνσταντίνα πάντα ντύνεσαι και εμείς είμαστε…”».

«Αλλάζει η καθημερινότητα με το που αλλάζεις τα ρούχα σου, το μακιγιάζ σου, φτιάχνεις τα μαλλιά σου, αγόρια και κορίτσια. Από μικρή ήμουν έτσι. Ακόμα και για να πάω λαϊκή ή για να πετάξω τα σκουπίδια, φοράω κραγιόν! Ζω χρόνια στο κέντρο, αλλά τώρα που το κέντρο έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, και έχει ένα wine bar δίπλα στους κάδους, αντιλαμβάνεστε ότι φοράω και τιάρα καμιά φορά», ανέφερε στη συνέχεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σπουδαία ανακάλυψη: Οι επιστήμονες είναι κοντά σε εμβόλιο για όλες τις μορφές καρκίνου

Όλοι μπορούν να δουν σακούλες δώρων, αλλά μόνο το 1% με μάτια γερακιού μπορεί να εντοπίσει τη δωροκάρτα σε 18″!

ΔΥΠΑ: Έρχεται αύξηση στο «ειδικό» επίδομα στήριξης για εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους – Πώς θα διαμορφωθεί και ποι...

ΚΕ.Π.Ε.Α.-Γ.Σ.Ε.Ε.: Πώς αμείβονται οι αργίες των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:59 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Φοίβος: Αποκάλυψε την ιστορία πίσω από τα «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Φοίβος αποκάλυψε, μέσα από τον λογαριασμό του στο TikTok, πως γράφτηκαν «Τα Χριστούγεννα» τη...
00:12 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε στο «Πρωινό» του ANT1 για τις πρώτες γιορτές με την κόρη που έφερ...
23:11 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Βούλα Πατουλίδου: Συγκινεί για τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τον σύζυγό της – «Όση χρυσόσκονη κι αν ρίξεις, η απουσία κάθεται εκεί»

Μία άκρως συγκινητική ανάρτηση έκανε η Βούλα Πατουλίδου για τα Χριστούγεννα, τα οποία είναι τα...
19:58 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Taylor Swift: Δώρισε ένα εκατομμύριο δολάρια σε οργανισμό για την καταπολέμηση της πείνας

Η Taylor Swift δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στον φιλανθρωπικό οργανισμό Feeding America για τη...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα