Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Ακόμα και για να πάω λαϊκή ή για να πετάξω τα σκουπίδια, φοράω κραγιόν»

Την Κωνσταντίνα Μιχαήλ συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών σε εκδήλωση. Η επιτυχημένη ηθοποιός στις δηλώσεις που έκανε στα τηλεοπτικά συνεργεία μίλησε για το πόσο αγαπά το να είναι περιποιημένη, τονίζοντας πως όπου και να πάει, ακόμα και αν βγαίνει από το σπίτι της για να πετάξει τα σκουπίδια, φροντίζει να φοράει κραγιόν.

Συγκεκριμένα, η καλλιτέχνις εξήγησε στους δημοσιογράφους πως: «Προσέχω πάντα την εμφάνισή μου. Αυτό λέω και σε πιο νέους συναδέλφους μου που μου λένε “βρε Κωνσταντίνα πάντα ντύνεσαι και εμείς είμαστε…”».

«Αλλάζει η καθημερινότητα με το που αλλάζεις τα ρούχα σου, το μακιγιάζ σου, φτιάχνεις τα μαλλιά σου, αγόρια και κορίτσια. Από μικρή ήμουν έτσι. Ακόμα και για να πάω λαϊκή ή για να πετάξω τα σκουπίδια, φοράω κραγιόν! Ζω χρόνια στο κέντρο, αλλά τώρα που το κέντρο έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, και έχει ένα wine bar δίπλα στους κάδους, αντιλαμβάνεστε ότι φοράω και τιάρα καμιά φορά», ανέφερε στη συνέχεια.