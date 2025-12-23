Παρά Πέντε – Σμαράγδα Καρύδη: «Αυτή η σειρά έμεινε αγέραστη – Παιδιά που είναι 10 ετών, νομίζουν ότι το κάναμε τώρα»

Τον Ιούνιο του 2007, έπειτα από δύο κύκλους, υψηλά νούμερα τηλεθέασης και 49 απολαυστικά επεισόδια, το «Παρά Πέντε» αποχαιρέτησε το κοινό του, προσφέροντας την απαραίτητη λύτρωση, αλλά και την αισιοδοξία που χρειάζεται. Παρ’ ότι έχουν συμπληρωθεί πλέον 20 χρόνια από την πρεμιέρα και 18 από το φινάλε, το αγαπημένο σίριαλ είναι σαν να μην τελείωσε ποτέ, καθώς η αγάπη του κόσμου παραμένει ίδια και νέες γενιές ανθρώπων βλέπουν το σίριαλ που συνδύασε με επιτυχία την κωμωδία, με την περιπέτεια και το δράμα.

Το απόγευμα της Τρίτης (23/12), η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε στον Νίκο Ευαγγελάτο και το «Live News», με αφορμή το reunion της λατρεμένης σειράς.

Μιλώντας για το επετειακό επεισόδιο, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Κολυμπούσαμε εκεί στην Αίγινα με τον Γιώργο Καπουτζίδη, λέγαμε για τα “Φιλαράκια” που έχουν κάνει ένα reunion και κάποια στιγμή είπαμε ότι θα έχει ενδιαφέρον να συναντηθούμε ξανά, είναι και τα 20 χρόνια που πέρασαν. Κάπως έτσι, λέγοντάς το, έγινε κιόλας. Κάπως οργανώθηκε τελικά, γιατί βασικά από τον Γιώργο είναι, ο Γιώργος να θέλει, γιατί είχε όρεξη και να γράψει σκηνές».

Σε άλλο σημείο, η Σμαράγδα Καρύδη εξήγησε ότι: «Κυρίως θέλαμε να γιορτάσουμε αυτά τα χρόνια που παρότι έχουν αλλάξει τα πάντα, αυτή η σειρά έμεινε αγέραστη. Κάθε χρόνο τη βάζει το MEGA δύο-τρεις φορές και κάνει τρομερά νούμερα και καινούργιες γενιές ανθρώπων που τότε δεν υπήρχαν, παιδιά που τώρα είναι 10 ετών και νομίζουν ότι το κάναμε τώρα, με ρωτάνε πότε θα γίνει ο τρίτος κύκλος!».