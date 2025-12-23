Τι συμβαίνει με Καρύδη – Αθερίδη: Οι φήμες για τη σχέση τους

Σύνοψη από το

  • Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες φήμες που αφορούν την σχέση της Σμαράγδας Καρύδη και του Θοδωρή Αθερίδη, οι οποίοι συμπορεύονται πάνω από 20 χρόνια.
  • Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «TLIFE», το ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους πριν από περίπου δύο μήνες, διατηρώντας άριστες σχέσεις.
  • Οι δύο καλλιτέχνες μέχρι τώρα δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει όσα έχουν ακουστεί, ενώ η Σμαράγδα Καρύδη ήταν καλεσμένη σε εκπομπή με αφορμή το reunion του «Παρά Πέντε».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σμαράγδα Καρύδη Θοδωρής Αθερίδης
Φωτογραφία: Instagram/smaragda_karidi_official

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες φήμες που αφορούν στη σχέση της Σμαράγδας Καρύδη και του Θοδωρή Αθερίδη. Οι δύο επιτυχημένοι ηθοποιοί συμπορεύονται πάνω από 20 χρόνια, και αποτελούν ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz.

Οι δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν αποδείξει μέσα στα χρόνια πως επιθυμούν να απασχολούν τη δημοσιότητα μόνο με τα επαγγελματικά τους, ενώ προτιμούν ό, τι αφορά στην προσωπική τους ζωή να το προστατεύουν σαν κόρη οφθαλμού, μέχρι τώρα δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει όσα έχουν ακουστεί.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «TLIFE», η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους πριν από περίπου δύο μήνες, διατηρώντας άριστες σχέσεις.

Το μεσημέρι της Τρίτης (23/12), η Σμαράγδα Καρύδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, με αφορμή το reunion του «Παρά Πέντε». Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ θα προβληθεί η επετειακή εκπομπή που γύρισαν οι συντελεστές της θρυλικής σειράς του MEGA, με αφορμή την συμπλήρωση 20 ετών από την πρεμιέρα του αγαπημένου σίριαλ.

«Θέλαμε να γιορτάσουμε αυτά τα χρόνια που παρότι έχουν αλλάξει τα πάντα, αυτή η σειρά έμεινε αγέραστη. Κάθε χρόνο τη βάζει το MEGA δύο-τρεις φορές και κάνει τρομερά νούμερα», ανέφερε η καταξιωμένη ηθοποιός, ανάμεσα σε άλλα, στη διάρκεια της παρουσίας της στο «Live News».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, αργά το απόγευμα, η Σμαράγδα Καρύδη δημοσίευσε ένα βίντεο στο προφίλ της στο Instagram. Σε αυτό, η καλλιτέχνις φοράει την χαρακτηριστική περούκα της «Ντάλιας», και ασχολείται με τα στολίδια ενός δέντρου, αναβιώνοντας με τον δικό της μοναδικό τρόπο μία από τις πιο γνωστές σκηνές του «Παρά Πέντε».

«Εσείς αλλάξατε θέση στα στολίδια του δέντρου για να φανούν κι αυτά που ήταν κρυμμένα από πίσω; Εγώ το έκανα πάλι μετά από 20 χρόνια», αναφέρει στη λεζάντα.

Η κοινή πορεία της Σμαράγδας Καρύδη και του Θοδωρή Αθερίδη

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης είναι αναμφίβολα δύο από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς της γενιάς τους. Παρ’ ότι ο κόσμος τους είχε λατρέψει μέσα από τις δουλειές τους, λίγα είναι εκείνα που ξέρουμε για την προσωπική τους ζωή, και κυρίως είναι πράγματα που οι ίδιοι έχουν αναφέρει δημόσια.

Οι δύο τους είναι μαζί πάνω από 20 χρόνια, ενώ έχουν επιλέξει να μην παντρευτούν. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Mega Καλημέρα», ο Θοδωρής Αθερίδης είχε πει για την Σμαράγδα Καρύδη και το θέμα του γάμου: «Δεν έχω πάρει διαζύγιο, είναι γνωστό, δεν ήταν αποκάλυψη. Αν υποθέσουμε ότι ο γάμος μου απέτυχε, δεν είμαι από αυτούς που θα ξαναδοκιμάσω για να πετύχει.

Είμαι και άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό και παρόλα αυτά το Μυστήριο δεν το τίμησα, όπως έπρεπε, δεν θα δοκιμάσω, για να αποτύχω ξανά. Η Σμαράγδα δεν ήθελε ποτέ να παντρευτούμε. Ήρθαν και κούμπωσαν πολλά πράγματα με την Σμαράγδα.

Στις προτεραιότητές της δεν ήταν ποτέ ο γάμος. Αν δεν ήταν έτσι η Σμαράγδα, το πιθανότερο δεν θα ήμασταν μαζί. Θα ήταν άλλος άνθρωπος, αν ήθελε τον γάμο. Το μόνο που με ενδιέφερε στη σχέση μου με την Σμαράγδα, ήταν πως θα το μάθει η Ελένη».

Από την πλευρά της, η Σμαράγδα Καρύδη σε μία από τις πιο πρόσφατες συνεντεύξεις της, το Νοέμβριο στο περιοδικό «OK!», σε ερώτηση για το αν είναι ανακουφιστικό που έχει βρει έναν μόνιμο σύντροφο ζωής απάντησε: «Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου. Δεν μπορώ να πω ότι το ζήτημα είναι λυμένο. Κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή. Συνεχώς διεκδικείς.

Ο μόνος τρόπος για να μείνεις με έναν άνθρωπο πολύ καιρό, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση. Κοιτάς την κάθε ημέρα ξεχωριστά. Έτσι έκοψα και το τσιγάρο. Είχα πει ότι μέρα τη μέρα θα λέω: «Δεν θα καπνίσω». Αυτό έχει κρατήσει από το 2008. Δεν χρειάζεται από πριν να ονοματίζεις τα πράγματα. Έτσι θα μπεις σε τέλμα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μας επηρεάζει η Χριστουγεννιάτικη μουσική; Τι μπορεί να σημαίνει αν δεν σας αρέσει

Συμβουλές για να αποφευχθούν παιδικά ατυχήματα τα Χριστούγεννα

ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Έως 6 διανυκτερεύσεις για χειμερινές διακοπές των κατόχων voucher – Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκ...

ΔΥΠΑ: Πότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:05 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Δεν προβάλλω πλέον την προσωπική μου ζωή, νομίζω ότι δεν αφορά και τον κόσμο αυτό»

Την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου συνάντησαν σε έξοδό της οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. ...
20:12 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Τάσος Χαλκιάς: Ιδιαίτερα «φορετοί» άνθρωποι στον χώρο του θεάτρου δεν μπαίνουν – Στους ηθοποιούς δεν μπορεί να επιβάλλει κανείς κανέναν

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου παραχώρησε ο Τάσος Χαλκιάς....
19:40 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Παυλίνα Βουλγαράκη: «Με το που γεννήθηκε η κόρη μου, μου δόθηκε ένα κίνητρο προς το φως»

Τον Μάιο του 2025 η Παυλίνα Βουλγαράκη έγινε για πρώτη φορά μητέρα, με την τραγουδίστρια να φέ...
19:20 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Έφη Παπαθεοδώρου: «Το “Παρά Πέντε” μου θυμίζει την Ειρήνη Κουμαριανού και στενοχωριέμαι που δεν την έχω δίπλα μου»

Τον Σεπτέμβριο του 2005 έκανε πρεμιέρα στο MEGA το «Παρά Πέντε». Η σειρά γρήγορα αγαπήθηκε από...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα