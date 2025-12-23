Τάσος Χαλκιάς: Ιδιαίτερα «φορετοί» άνθρωποι στον χώρο του θεάτρου δεν μπαίνουν – Στους ηθοποιούς δεν μπορεί να επιβάλλει κανείς κανέναν

Σύνοψη από το

  • Ο Τάσος Χαλκιάς τοποθετήθηκε για το θέμα των «φορετών» στον χώρο της υποκριτικής, σημειώνοντας ότι «ιδιαίτερα “φορετοί” άνθρωποι στον χώρο του θεάτρου, των παραστάσεων δεν μπαίνουν».
  • Διευκρίνισε πως ενώ μπορεί να μπαίνουν στην τηλεόραση ή τον κινηματογράφο, «στους ηθοποιούς δεν μπορεί να επιβάλλει κανείς κανέναν».
  • Ο καταξιωμένος ηθοποιός εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του με όσους υποστηρίζουν ότι η Επίδαυρος πρέπει να γίνει μουσειακός χώρος, χαρακτηρίζοντας «ντροπή να λέμε κάτι τέτοιο!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Τάσος Χαλκιάς

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου παραχώρησε ο Τάσος Χαλκιάς. Ο καταξιωμένος ηθοποιός τοποθετήθηκε για το θέμα των «φορετών» στον χώρο της υποκριτικής, σημειώνοντας ότι «ιδιαίτερα “φορετοί” άνθρωποι στον χώρο του θεάτρου, των παραστάσεων δεν μπαίνουν». Επιπλέον ρωτήθηκε για το αν είναι υπέρ στο να συνεχίσει η Επίδαυρος να είναι ενεργό θέατρο, εκφράζοντας την αντίθεσή του με όσους λένε ότι πρέπει να γίνει μουσειακός χώρος.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τάσος Χαλκιάς εξήγησε ότι: «Ιδιαίτερα “φορετοί” άνθρωποι στον χώρο του θεάτρου, των παραστάσεων δεν μπαίνουν. Μπορεί να μπαίνουν στον τομέα της τηλεόρασης, του κινηματογράφου. Στους ηθοποιούς δεν μπορεί να επιβάλλει κανείς κανέναν. Καμιά φορά συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι του χώρου, αλλά έχουν τη φυσιογνωμία του ατόμου το οποίο θέλει ο σκηνοθέτης».

Όταν ρωτήθηκε για το αν είναι υπέρ στο να συνεχίσει η Επίδαυρος να είναι θέατρο ενεργό, με αφορμή το γεγονός πως κάποιοι συνάδελφοί του λένε ότι ίσως να πρέπει να γίνει μουσειακός χώρος, ο καλλιτέχνης απάντησε πως: «Οι συνάδελφοί μου αυτοί πρέπει να είναι πάρα πολύ βλάκες, αν έχουν εκφράσει τέτοια άποψη, ότι πρέπει να γίνει μουσειακό το μοναδικό θέατρο στον κόσμο που υπάρχει, και το οποίο λειτούργησε πριν από 3.000 χρόνια. Είναι ντροπή να λέμε κάτι τέτοιο!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μας επηρεάζει η Χριστουγεννιάτικη μουσική; Τι μπορεί να σημαίνει αν δεν σας αρέσει

Συμβουλές για να αποφευχθούν παιδικά ατυχήματα τα Χριστούγεννα

ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Έως 6 διανυκτερεύσεις για χειμερινές διακοπές των κατόχων voucher – Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκ...

ΔΥΠΑ: Πότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:05 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Δεν προβάλλω πλέον την προσωπική μου ζωή, νομίζω ότι δεν αφορά και τον κόσμο αυτό»

Την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου συνάντησαν σε έξοδό της οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. ...
20:45 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Τι συμβαίνει με Καρύδη – Αθερίδη: Οι φήμες για τη σχέση τους

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες φήμες που αφορούν στη σχέση της Σμαράγδας Κ...
19:40 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Παυλίνα Βουλγαράκη: «Με το που γεννήθηκε η κόρη μου, μου δόθηκε ένα κίνητρο προς το φως»

Τον Μάιο του 2025 η Παυλίνα Βουλγαράκη έγινε για πρώτη φορά μητέρα, με την τραγουδίστρια να φέ...
19:20 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Έφη Παπαθεοδώρου: «Το “Παρά Πέντε” μου θυμίζει την Ειρήνη Κουμαριανού και στενοχωριέμαι που δεν την έχω δίπλα μου»

Τον Σεπτέμβριο του 2005 έκανε πρεμιέρα στο MEGA το «Παρά Πέντε». Η σειρά γρήγορα αγαπήθηκε από...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα