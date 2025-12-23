Τάσος Χαλκιάς: Ιδιαίτερα «φορετοί» άνθρωποι στον χώρο του θεάτρου δεν μπαίνουν – Στους ηθοποιούς δεν μπορεί να επιβάλλει κανείς κανέναν

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου παραχώρησε ο Τάσος Χαλκιάς. Ο καταξιωμένος ηθοποιός τοποθετήθηκε για το θέμα των «φορετών» στον χώρο της υποκριτικής, σημειώνοντας ότι «ιδιαίτερα “φορετοί” άνθρωποι στον χώρο του θεάτρου, των παραστάσεων δεν μπαίνουν». Επιπλέον ρωτήθηκε για το αν είναι υπέρ στο να συνεχίσει η Επίδαυρος να είναι ενεργό θέατρο, εκφράζοντας την αντίθεσή του με όσους λένε ότι πρέπει να γίνει μουσειακός χώρος.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τάσος Χαλκιάς εξήγησε ότι: «Ιδιαίτερα “φορετοί” άνθρωποι στον χώρο του θεάτρου, των παραστάσεων δεν μπαίνουν. Μπορεί να μπαίνουν στον τομέα της τηλεόρασης, του κινηματογράφου. Στους ηθοποιούς δεν μπορεί να επιβάλλει κανείς κανέναν. Καμιά φορά συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι του χώρου, αλλά έχουν τη φυσιογνωμία του ατόμου το οποίο θέλει ο σκηνοθέτης».

Όταν ρωτήθηκε για το αν είναι υπέρ στο να συνεχίσει η Επίδαυρος να είναι θέατρο ενεργό, με αφορμή το γεγονός πως κάποιοι συνάδελφοί του λένε ότι ίσως να πρέπει να γίνει μουσειακός χώρος, ο καλλιτέχνης απάντησε πως: «Οι συνάδελφοί μου αυτοί πρέπει να είναι πάρα πολύ βλάκες, αν έχουν εκφράσει τέτοια άποψη, ότι πρέπει να γίνει μουσειακό το μοναδικό θέατρο στον κόσμο που υπάρχει, και το οποίο λειτούργησε πριν από 3.000 χρόνια. Είναι ντροπή να λέμε κάτι τέτοιο!».