Κλέλια Ανδριολάτου για την προσωπική της ζωή: «Αποφεύγω να μιλάω για πράγματα τα οποία ίσως κάποια στιγμή να μετανιώσω, γιατί δεν θα ήθελα να τα είχα μοιραστεί»

  • Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά, εξηγώντας γιατί έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Η πρωταγωνίστρια του «Maestro» ανέφερε πως το έχει καταφέρει «γιατί προσπαθώ να σέβομαι τους ανθρώπους που έχω γύρω μου και να ακούω τις ανησυχίες τους!».
  • Η ηθοποιός πρόσθεσε πως «δεν θα ήθελα στην προσωπική μου ζωή να εκτίθεμαι» και «αποφεύγω να μιλάω για πράγματα τα οποία ίσως κάποια στιγμή να μετανιώσω, γιατί δεν θα ήθελα να τα είχα μοιραστεί».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κλέλια Ανδριολάτου
Φωτογραφία: Instagram/klelia_andriolatou

Στην κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά μίλησε η Κλέλια Ανδριολάτου. Η ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά «Maestro», στις δηλώσεις της στο πρωινό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του MEGA, ρωτήθηκε για το γεγονός πως έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και εξήγησε τον λόγο που έχει πάρει αυτή την απόφαση.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το πώς έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική της ζωή, προσωπική, η Κλέλια Ανδριολάτου απάντησε: «Τα έχω καταφέρει γιατί προσπαθώ να σέβομαι τους ανθρώπους που έχω γύρω μου και να ακούω τις ανησυχίες τους!».

«Ξέρεις, δεν είμαστε όλοι για όλα και εμένα η δουλειά μου έχει αρκετή έκθεση. Δεν θα ήθελα στην προσωπική μου ζωή να εκτίθεμαι. Έτσι είναι η αισθητική η δική μου, δεν είναι κάτι που μου αρέσει και αποφεύγω να μιλάω για πράγματα τα οποία ίσως κάποια στιγμή να μετανιώσω, γιατί δεν θα ήθελα να τα είχα μοιραστεί», πρόσθεσε η ηθοποιός.

