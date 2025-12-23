Τα 4 ζώδια που θα λάβουν όλα όσα ζητήσουν από το σύμπαν το 2026 -«Οι ευχές σας γίνονται πραγματικότητα»

Τέσσερα ζώδια θα λάβουν όλα όσα ζητούν από το Σύμπαν το 2026. Είναι μια χρονιά μεγάλων αλλαγών, καθώς ο Κρόνος φεύγει από τους Ιχθύες για τον Κριό στις 14 Φεβρουαρίου, όπου θα παραμείνει μέχρι τον Απρίλιο του 2028.

Ο Ποσειδώνας επίσης φεύγει από τους Ιχθύες για τον Κριό στις 26 Ιανουαρίου και παραμένει σε αυτό το ζώδιο μέχρι τον Μάρτιο του 2039. Ο Ουρανός επιτέλους φεύγει από τον Ταύρο για τους Διδύμους στις 29 Μαΐου, όπου θα μείνει μέχρι τον Μάιο του 2033.

Τέλος, ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης και της αφθονίας, φεύγει από τον Καρκίνο για τον Λέοντα στις 30 Ιουνίου για το επόμενο έτος. Αυτές είναι πολλές αλλαγές και, καθώς οι πλανήτες αλλάζουν ζώδια, κάποιοι ωφελούνται περισσότερο από άλλους.

Τα 4 ζώδια που θα λάβουν όλα όσα ζητήσουν από το σύμπαν το 2026

Καρκίνος,

Λέων,

Δίδυμος,

Τοξότης

Καρκίνος

Ο Δίας παραμένει στο ζώδιό σας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, Καρκίνοι. Ο Δίας γίνεται πολύ ισχυρός μόλις επιστρέψει σε ορθή πορεία στις 11 Μαρτίου, οπότε μπορείτε να περιμένετε κέρδη στην καριέρα και σε προσωπικό επίπεδο.

Όταν ο Δίας διέρχεται από τον πρώτο οίκο, όπως συμβαίνει για εσάς μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026, πρόκειται για μια περίοδο προσωπικής επέκτασης, αισιοδοξίας, αυτοπεποίθησης, βελτιωμένων σχέσεων και καλής τύχης. Αυτό συμβαίνει μόνο μια φορά κάθε 12 χρόνια.

Όταν ο Δίας φύγει από τον Καρκίνο για τον Λέοντα, εισέρχεται στον δεύτερο οίκο σας που αφορά τα χρήματα, μέχρι τον Ιούλιο του 2027. Όταν ο Δίας διέρχεται από τον δεύτερο οίκο, συνήθως παρατηρείται αύξηση εισοδήματος, χρημάτων και αυτοεκτίμησης, ωφελώντας σας σε αυτούς τους τομείς για τον επόμενο χρόνο.

Ο Ουρανός παραμένει στον Ταύρο μέχρι τις 26 Απριλίου, τοποθετώντας τον στον 11ο οίκο σας μέχρι τα τέλη Απριλίου. Αυτό βοηθά εξαιρετικά όσον αφορά τη δικτύωση, τις φιλίες και την επίτευξη των ελπίδων και επιθυμιών σας.

Απρόσμενοι άνθρωποι και μοναδικές ευκαιρίες έρχονται στο προσκήνιο. Μπορεί να γνωρίσετε κάποιον που θεωρείτε συναρπαστικό ή να βρεθεί μπροστά σας μια εντελώς απροσδόκητη, αλλά πολύ ευπρόσδεκτη ευκαιρία. Συνολικά, αυτό καθιστά τη χρονιά φανταστική και θα πρέπει να είστε πολύ χαρούμενοι!

Λέων

Λέοντες, ο Κρόνος εισέρχεται στον Κριό στις 14 Φεβρουαρίου, μαζί με τον Ποσειδώνα στις 26 Ιανουαρίου. Με αυτούς τους δύο πλανήτες να διέρχονται από τον 9ο οίκο σας, που κυβερνά τα ταξίδια, την εκπαίδευση και την κοσμοθεωρία σας, μπορείτε να αυξήσετε τις γνώσεις σας είτε με επίσημο είτε με ανεπίσημο τρόπο, να ταξιδέψετε ή να κάνετε μια σημαντική μετακίνηση.

Ο Ουρανός εισέρχεται στους Διδύμους, στον 11ο οίκο σας που αφορά ομάδες και φίλους, στα τέλη Απριλίου και σχηματίζει θετική όψη με τον Ήλιο σας. Ο Ουρανός σε θετική όψη φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες στη ζωή σας, ή μπορεί να γνωρίσετε κάποιον ενδιαφέροντα, ασυνήθιστο και που πιθανότατα σημαντικό για εσάς με κάποιον τρόπο.

Όταν ο Δίας φύγει από τον Καρκίνο για τον Λέοντα τον Ιούλιο, παραμένει στο ζώδιό σας μέχρι τον Ιούλιο του 2027. Όταν ο Δίας εισέρχεται στο ζώδιό σας, μπορείτε να περιμένετε μια θετική χρονιά γεμάτη προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη σε προσωπικό επίπεδο.

Μπορεί να γνωρίσετε κάποιο σημαντικό πρόσωπο, να επεκτείνετε την επαγγελματική ή προσωπική σας ζωή με κάποιο τρόπο, να γνωρίσετε νέους ανθρώπους και γενικά να αισθανθείτε θετικά για τη ζωή σας. Αυτή είναι μια χρονιά για να πετύχετε τις πιο βαθιές σας ελπίδες και επιθυμίες.

Δίδυμος

Δίδυμοι, ο Ουρανός εισέρχεται στο ζώδιό σας στα τέλη Αυγούστου. Παρότι ο Ουρανός είναι απρόβλεπτος, κάποια άτομα με τον Ουρανό στον πρώτο οίκο πραγματοποιούν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους. Ο Ουρανός τείνει να μας ωθεί να απομακρυνθούμε από ανθρώπους και καταστάσεις που θεωρούμε καταπιεστικές ή μη ικανοποιητικές.

Αν υπάρχει κάτι που νιώθετε ότι σας κρατά πίσω, είναι πιθανό να αποχωριστείτε, είτε πρόκειται για ένα άτομο, μια δουλειά ή κάτι άλλο. Περιμένετε ευκαιρίες ηγεσίας να εμφανιστούν, καθώς και το να αποκτήσετε επιτέλους το θάρρος ή το κίνητρο για αλλαγές που επιθυμείτε εδώ και καιρό.

Ο Ποσειδώνας εισέρχεται στον Κριό τον Ιανουάριο και ο Κρόνος τον Φεβρουάριο, διερχόμενοι και οι δύο από τον 11ο οίκο σας που αφορά σε ομάδες και φιλίες και σταθεροποιώντας αυτούς τους τομείς της ζωής σας. Θα βιώσετε επίσης περισσότερες ευκαιρίες για ταξίδια, δημιουργικότητα και συμπόνια. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα υπέροχα πράγματα που σας περιμένουν το 2026.

Ο Πλούτωνας βρίσκεται στον Υδροχόο, ένα ακόμα ζώδιο που σας ταιριάζει, και διέρχεται από τον 9ο οίκο σας που αφορά στην εκπαίδευση, τα ταξίδια και την κοσμοθεωρία σας, η οποία ενδέχεται να αλλάξει με διάφορους τρόπους μέσα στη χρονιά.

Είναι η τέλεια στιγμή για να επισκεφθείτε ξένους πολιτισμούς, να αυξήσετε τις γνώσεις σας ή ακόμη και να εργαστείτε στον τομέα των εκδόσεων. Τα επόμενα χρόνια μπορεί να συναντήσετε πολλούς νέος ανθρώπους και να έχετε επαφές με το εξωτερικό.

Τέλος, όταν ο Δίας εισέρχεται στον Λέοντα στα τέλη Ιουνίου, διέρχεται από τον 3ο οίκο σας, που κυβερνά το μυαλό, τη σκέψη και τα κοντινά ταξίδια. Περιμένετε καλά νέα από την άμεση οικογένεια, συναδέλφους ή ακόμη και από γείτονες. Φέτος, θα έχετε υπέροχες ιδέες για να βελτιώσετε τη ζωή σας, καθιστώντας αυτή τη χρονιά φανταστική όσον αφορά την επίτευξη όσων επιθυμείτε περισσότερο.

Τοξότης

Το 2026, ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας εισέρχονται στον πέμπτο οίκο σας που αφορά φίλους, έρωτες και παιδιά, Τοξότες. Ετοιμαστείτε να γνωρίσετε άτομα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σας, είτε πρόκειται για νέες γνωριμίες είτε για άτομα από το παρελθόν, καθώς παλιοί φίλοι θα επανεμφανιστούν φέτος.

Αν συναντήσετε έναν ερωτικό σύντροφο, η σχέση έχει μεγάλες προοπτικές για μακροχρόνια σταθερότητα. Με τον Ποσειδώνα στο προσκήνιο, αυτό το άτομο είναι αυτό που έχετε προσελκύσει μέσω των επιθυμιών σας.

Επειδή ο πέμπτος οίκος κυβερνά και τη δημιουργικότητα, επικεντρωθείτε σε αυτήν αντιμετωπίζοντάς την σαν εργασία ή με περισσότερη πειθαρχία, ή μπορείτε να εργαστείτε σε έναν τομέα που περιλαμβάνει δημιουργική έκφραση. Οι σκέψεις σας γίνονται πιο ισχυρές, οδηγώντας σε θετικές ιδέες από τις οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε ουσιαστικά.

Το πρώτο μισό της χρονιάς, ο Δίας βρίσκεται στον Καρκίνο, που είναι ο όγδοος οίκος σας και σχετίζεται με τα χρήματα των άλλων. Τα οικονομικά του/της συντρόφου σας αυξάνονται (αν υπάρχει σύντροφος) ή βελτιώνονται τα δικά σας μέσα από επενδύσεις. Καθώς αυτός ο οίκος κυβερνά και τον τρόπο που νιώθετε μέσα σε μια σχέση, τα συναισθήματα βαθαίνουν και η ερωτική σας ζωή βελτιώνεται αισθητά.

Όταν ο Δίας εισέλθει στο συμβατό ζώδιο του Λέοντα στα μέσα της χρονιάς, αυξάνονται οι ευκαιρίες για εκπαίδευση και ταξίδια. Έρχεστε σε επαφή με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, αναπτύσσετε ενδιαφέρον για νέους πολιτισμούς και διευρύνεται η προσωπική σας κοσμοθεωρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί ακόμη και να προκύψει μια μετακόμιση, καθιστώντας το 2026 μια εξαιρετική χρονιά για εσάς, Τοξότες!