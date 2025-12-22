Αυτό το ζώδιο θα ξαναγεννηθεί το 2026 – «Αφήνετε τις δυσκολίες στο παρελθόν και κάνετε restart»

Σύνοψη από το

  • Οι Κριοί νιώθουν επιτέλους ξανά ζωντανοί το 2026, καθώς η νέα χρονιά υπόσχεται τύχη και ευκαιρίες μετά από ένα εξαντλητικό 2025.
  • Η ζωή δεν ήταν εύκολη για τους Κριούς το 2025, με απώλειες στη δουλειά και εντάσεις στις σχέσεις, ενώ πλανητικές θέσεις προκάλεσαν αποπροσανατολισμό και κατάθλιψη.
  • Το 2026 σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κύκλου για τους Κριούς, με τον Ποσειδώνα να καθοδηγεί τις πράξεις τους και τον Δία να φέρνει ένα κύμα δημιουργικότητας και έμπνευσης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

ζώδιο ευτυχισμένο

Παρότι το 2025 ήταν μια εξαντλητική χρονιά για ένα συγκεκριμένο ζώδιο, αυτό το ζώδιο νιώθει ξανά ζωντανό το 2026. Χάρη σε έντονες και απαιτητικές ενέργειες το 2025, αυτό το ζώδιο πέρασε μία σειρά από δοκιμασίες και αναταράξεις μέσα στη χρονιά που φεύγει σε λίγες μέρες. Ευτυχώς, σε αντίθεση με πέρυσι, το 2026 είναι γεμάτο τύχη και ευκαιρίες.

Αν ανήκετε σε ένα από αυτά τα 3 ζώδια, το 2026 θα είναι η χρονιά σας – «Η ζωή σας βελτιώνεται σε όλους τους τομείς»

Σύμφωνα με τον αστρολόγο Evan Nathaniel Grim, παρόλο που ίσως να μην ήταν το πιο τυχερό ζώδιο το 2025, πολλοί παράγοντες του δίνουν μια καλύτερη αίσθηση κατεύθυνσης και αισιοδοξία για τη νέα χρονιά. Οπότε, αν αυτό το ζώδιο αναζητούσε μια περίοδο για να ανθίσει και να εξελιχθεί πραγματικά, το 2026 είναι η χρονιά του!

Οι Κριοί νιώθουν επιτέλους ξανά ζωντανοί το 2026

Η ζωή δεν ήταν εύκολη από τις αρχές του 2025. Από απώλειες στη δουλειά μέχρι εντάσεις στις σχέσεις τους, οι Κριοί τα πέρασαν όλα.  Ευτυχώς, η ζωή τους ετοιμάζεται για μια θεαματική στροφή 180 μοιρών μόλις μπει το 2026.

Τα άστρα ευνοούν σκανδαλωδώς 4 ζώδια – «Εμφανίζονται ξαφνικά ευκαιρίες γιατί αποφασίζετε να αφήσετε πίσω το παρελθόν»

Το 2026 είναι η χρονιά που οι Κριοί λάμπουν

Σύμφωνα με τον Grim, «το να έχετε τον Ποσειδώνα ένα ζώδιο πίσω από το δικό σας τα τελευταία 14 χρόνια ήταν ήδη αρκετά… αποπροσανατολιστικό.  Όμως, με τον Κρόνο επίσης στον 12ο οίκο, τα πράγματα έγιναν κάπως καταθλιπτικά.  Η δομή που συνήθως παρέχει ο Κρόνος δεν ήταν εμφανής για πολλούς από εσάς — και για κάποιους, είχε διαλυθεί εντελώς».

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο το 2025 δύσκολο. Όπως εξήγησε ο Grim, από το 2023 οι Κριοί έχουν αποδομήσει τα θεμέλιά τους, περιμένοντας να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος του Κρόνου. Ευτυχώς, το 2026 είναι η χρονιά τους, καθώς πολλοί πλανήτες περνούν μέσα από το ζώδιό τους, μετατρέποντάς τους στους απόλυτους πρωταγωνιστές της χρονιάς.

Μία νέα «χρυσή» περίοδος αρχίζει για 3 ζώδια από σήμερα – «Μία αναπάντεχη ευκαιρία οδηγεί στην επιτυχία»

«Δεν θα σας πω ψέματα αν έλεγα ότι το 2026 θα είναι περίπατος. Δεν θα είναι», παραδέχεται ο Grim. «Όμως, τουλάχιστον θα έχετε πολύ μεγαλύτερη διαύγεια για το τι χτίζετε και προς τα πού κατευθύνεστε». Επειδή ο Κρόνος εισέρχεται στον Κριό το 2026, ενδέχεται κατά διαστήματα να μπλοκάρει την πρόοδό τους. Είτε πρόκειται για στασιμότητα στην καριέρα είτε για σχέσεις που δεν προχωρούν όπως θα θέλατε, μπορεί στιγμιαία να νιώσετε πως το 2026 μοιάζει με επανάληψη του 2025.

Προχωράτε μπροστά με υπευθυνότητα

Όμως, σύμφωνα με τον Grim, ξεκινά στο ζώδιό τους ένας νέος κύκλος Άρη–Κρόνου διάρκειας άνω των δύο ετών, με τον Άρη να δρα δυναμικά για να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο που εμφανίζεται. Όπως λέει χαρακτηριστικά: «Θα προχωράτε μπροστά με υπευθυνότητα. Θα είστε εξαιρετικά αποφασισμένοι, αλλά και συνειδητοποιημένοι ως προς τις μακροπρόθεσμες συνέπειες όσων ξεκινάτε». Με τόσα πολλά να συμβαίνουν, είναι απολύτως φυσιολογικό να νιώθετε κάποιες στιγμές χαμένοι.

Ωστόσο, η παρουσία του Ποσειδώνα στο ζώδιό σας μπορεί να καθοδηγήσει τις πράξεις σας και να σας συνδέσει με έναν ανώτερο σκοπό.  Επιπλέον, με τον Δία —τον πλανήτη της τύχης και της επέκτασης— στον πέμπτο οίκο σας στο δεύτερο μισό της χρονιάς, ένα κύμα δημιουργικότητας και έμπνευσης είναι έτοιμο να σας παρασύρει.

Έτσι, είτε είστε Κριοί που ελπίζετε σε καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες είτε αναζητάτε περισσότερο ρομαντισμό στη ζωή σας, το 2026 όλα είναι πιθανά, καθώς η τύχη είναι ξεκάθαρα με το μέρος σας. Όσο καταφέρετε να αντέξετε, να προχωρήσετε μπροστά και να σταθείτε όρθιοι, όποιες προκλήσεις κι αν εμφανιστούν στον δρόμο σας δεν θα σας φρενάρουν — θα σας καθοδηγήσουν και θα σας δυναμώσουν.

 

 

