Έφη Θώδη για Νίκο Οικονομόπουλο: «Θα τον παρακαλέσω να μην πει ξανά αυτό το τραγούδι…»

Το 2023 κυκλοφόρησε ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του Νίκου Οικονομόπουλου, ο «Έκπτωτος Άγγελος». Η Έφη Θώδη εμφανίστηκε σε ένα από τα πρόσφατα βίντεο του «Raw House» στο Youtube, και ένα απόσπασμά του προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (23/12) στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Σε αυτό, η επιτυχημένη τραγουδίστρια αναφέρεται στον συνάδελφό της και στο συγκεκριμένο κομμάτι του, το οποίο μάλιστα τον παρακάλεσε να μην το πει ξανά σε εμφανίσεις του, και εξήγησε τον λόγο.

Όταν ρωτήθηκε για τον Νίκο Οικονομόπουλο, η Έφη Θώδη απάντησε: «Κοίταξε μου αρέσει που είναι χριστιανός, αλλά τα τραγούδια που έχει πει δεν είναι όλα χριστιανικά.

Ο έκπτωτος άγγελος ξέρουμε όλοι ότι είναι ο άγγελος ο σατανάς που έπεσε στη γη. Αυτός τραγούδησε τον σατανά. Το καταλάβατε αυτό; Για όσους δεν γνωρίζουν, ο “Έκπτωτος Άγγελος” που τραγουδάει ο Νίκος Οικονομόπουλος, είναι ο σατανάς που έπεσε στη γη».

Συνεχίζοντας, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι: «Δεν μπορείς να λες τη μία ότι είσαι με τον Χριστό και από την άλλη να τραγουδάς αυτά τα τραγούδια. Απαράδεκτος για μένα. Θα τον παρακαλέσω να μην πει ξανά αυτό το τραγούδι».