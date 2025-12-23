Έφη Θώδη για Νίκο Οικονομόπουλο: «Θα τον παρακαλέσω να μην πει ξανά αυτό το τραγούδι…»

Σύνοψη από το

  • Η Έφη Θώδη, σε πρόσφατη εμφάνισή της στο «Raw House», ζήτησε από τον Νίκο Οικονομόπουλο να μην ερμηνεύσει ξανά το τραγούδι του «Έκπτωτος Άγγελος».
  • Η τραγουδίστρια εξήγησε πως «ο έκπτωτος άγγελος» αναφέρεται στον σατανά, υποστηρίζοντας ότι «αυτός τραγούδησε τον σατανά».
  • Θεωρεί «απαράδεκτο» να δηλώνει κάποιος χριστιανός και ταυτόχρονα να τραγουδά τέτοια κομμάτια, δηλώνοντας: «Θα τον παρακαλέσω να μην πει ξανά αυτό το τραγούδι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Έφη Θώδη

Το 2023 κυκλοφόρησε ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του Νίκου Οικονομόπουλου, ο «Έκπτωτος Άγγελος». Η Έφη Θώδη εμφανίστηκε σε ένα από τα πρόσφατα βίντεο του «Raw House» στο Youtube, και ένα απόσπασμά του προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (23/12) στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Σε αυτό, η επιτυχημένη τραγουδίστρια αναφέρεται στον συνάδελφό της και στο συγκεκριμένο κομμάτι του, το οποίο μάλιστα τον παρακάλεσε να μην το πει ξανά σε εμφανίσεις του, και εξήγησε τον λόγο.

Όταν ρωτήθηκε για τον Νίκο Οικονομόπουλο, η Έφη Θώδη απάντησε: «Κοίταξε μου αρέσει που είναι χριστιανός, αλλά τα τραγούδια που έχει πει δεν είναι όλα χριστιανικά.

Ο έκπτωτος άγγελος ξέρουμε όλοι ότι είναι ο άγγελος ο σατανάς που έπεσε στη γη. Αυτός τραγούδησε τον σατανά. Το καταλάβατε αυτό; Για όσους δεν γνωρίζουν, ο “Έκπτωτος Άγγελος” που τραγουδάει ο Νίκος Οικονομόπουλος, είναι ο σατανάς που έπεσε στη γη».

Συνεχίζοντας, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι: «Δεν μπορείς να λες τη μία ότι είσαι με τον Χριστό και από την άλλη να τραγουδάς αυτά τα τραγούδια. Απαράδεκτος για μένα. Θα τον παρακαλέσω να μην πει ξανά αυτό το τραγούδι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συγκίνηση στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας στο Αμύνταιο

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το τραπέζι των Χριστουγέννων – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Αθήνα: Τσουχτερά πρόστιμα για κάπνισμα και αλκοόλ σε εστιατόρια, καφέ μπαρ, αναψυκτήρια και κέντρα διασκέδασης

Ρεβεγιόν στις μεγάλες πίστες: Πόσο κοστίζει ένα τραπέζι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Αναλυτικά οι τιμές και οι διαθεσιμότητες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:18 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Κλέλια Ανδριολάτου για την προσωπική της ζωή: «Αποφεύγω να μιλάω για πράγματα τα οποία ίσως κάποια στιγμή να μετανιώσω, γιατί δεν θα ήθελα να τα είχα μοιραστεί»

Στην κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά μίλησε η Κλέλια Ανδριολάτου. Η ηθοποιός, η οποία πρω...
16:17 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Πατρίκιος Κωστής: Η συγκινητική αναφορά στον Γεράσιμο Μιχελή – «Δυστυχώς είμαι κατά το ήμισυ στο reunion του “Παρά Πέντε”»

Το 2005 ο Γεράσιμος Μιχελής και ο Πατρίκιος Κωστής θα αναλάμβαναν τους ρόλους του «Ανδρέα Καλο...
14:20 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Φώτης Ιωαννίδης για Ελένη Βουλγαράκη: «Σίγουρα θα έρθει και πιο μόνιμα στην Πορτογαλία κάποια στιγμή»

Ο Φώτης Ιωαννίδης έδωσε συνέντευξη στον Ντέμη Νικολαϊδη και ένα απόσπασμα μεταδόθηκε την Τρίτη...
12:15 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νατάσσα Μποφίλιου – Γιάννης Χαρούλης: Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία με ερμηνευτές τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, όπω...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα