Κουρνίκοβα – Ιγκλέσιας: Απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους και το ανακοίνωσαν στο Instagram – Η τρυφερή ανάρτηση

Η Άννα Κουρνίκοβα και ο Ενρίκε Ιγκλέσιας μεγάλωσαν ακόμη περισσότερο την οικογένειά τους, καθώς υποδέχθηκαν το τέταρτο παιδί τους, επιβεβαιώνοντας ότι πλέον είναι μια οικογένεια έξι ατόμων.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια σπάνια δημόσια εμφάνιση της πρώην τενίστριας στα social media, λίγους μήνες μετά την επιβεβαίωση της εγκυμοσύνης της.

Η 44χρονη Άννα Κουρνίκοβα ανακοίνωσε τη γέννηση του παιδιού της τη Δευτέρα μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία του νεογέννητου, δίπλα σε ένα λούτρινο.

Η ανάρτηση ήταν λιτή και συναισθηματική, με τη λεζάντα «My Sunshine» (Η ηλιαχτίδα μου) και την ημερομηνία «12.17.2025».

Η ανακοίνωση ήρθε μόλις λίγους μήνες μετά την επιβεβαίωση της εγκυμοσύνης της τον Σεπτέμβριο, ενώ το ζευγάρι, που διατηρεί σχέση εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, φημίζεται για την αυστηρή προστασία της ιδιωτικής του ζωής.

Η Κουρνίκοβα και ο 50χρονος τραγουδιστής του «Hero» είναι ήδη γονείς των επτάχρονων διδύμων Λούσι και Νίκολας, καθώς και της πεντάχρονης κόρης τους, Μέρι.

Η Άννα Κουρνίκοβα αποσύρθηκε από το επαγγελματικό τένις το 2003 και είναι μαζί με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας από τότε που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Escape» το 2001.

Ο Ιγκλέσιας ζει στην περιοχή του Μαϊάμι από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, με την Κουρνίκοβα να μετακομίζει κοντά του λίγο αργότερα.

Αν και δεν ανακοίνωσε ποτέ επίσημα την απόσυρσή της, ο τελευταίος της αγώνας δόθηκε τον Μάιο του 2003, όταν ήταν μόλις 21 ετών.

Πέρα από τα κορτ, η Κουρνίκοβα γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα και ως μοντέλο. Το 2002 αναδείχθηκε η πιο σέξι γυναίκα στον κόσμο, ξεπερνώντας ονόματα όπως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η Τζένιφερ Λόπεζ, ενώ το 2010 αναγνωρίστηκε και ως η πιο σέξι τενίστρια όλων των εποχών.