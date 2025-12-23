Φώτης Ιωαννίδης για Ελένη Βουλγαράκη: «Σίγουρα θα έρθει και πιο μόνιμα στην Πορτογαλία κάποια στιγμή»

  • Ο Φώτης Ιωαννίδης έδωσε συνέντευξη στον Ντέμη Νικολαϊδη, με απόσπασμα να μεταδίδεται στο Πρωινό. Αναφέρθηκε στην σύντροφό του, Ελένη Βουλγαράκη, λέγοντας ότι «ήταν δίπλα μου και η Ελένη και οι γονείς μου» τις πρώτες ημέρες.
  • Ο Φώτης Ιωαννίδης επαίνεσε την Ελένη Βουλγαράκη για την εργατικότητά της, σημειώνοντας ότι «έχει το ραδιόφωνο, το κάνει και από εδώ κάποιες φορές, ξυπνάει στις 5». Τόνισε ότι «έχει τα κότσια και το κάνει» και το ευχαριστιέται.
  • Σχετικά με το μέλλον, ο Ιωαννίδης δήλωσε ότι «σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθει και πιο μόνιμα απλώς πρέπει πρώτα να φτιάξει και τις δουλειές της». Εξέφρασε τον θαυμασμό του γιατί «δεν τα παράτησε όλα απλά για να έρθει μαζί μου».
Ελένη Βουλγαράκη, Φώτης Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης έδωσε συνέντευξη στον Ντέμη Νικολαϊδη και ένα απόσπασμα μεταδόθηκε την Τρίτη στο Πρωινό.

Αναφερόμενος στην σύντροφό του, Ελένη Βουλγαράκη, ο Φώτης Ιωαννίδης δήλωσε: «Ήταν δίπλα μου και η Ελένη και οι γονείς μου. Τις πρώτες ημέρες για την υπογραφή, είχε έρθει και η Ελένη, και μέχρι να εγκατασταθώ στο καινούργιο μου σπίτι. Η μάνα μου έρχεται συνέχεια. Η Ελένη έχει το ραδιόφωνο, το κάνει και από εδώ κάποιες φορές, ξυπνάει στις 5. Έχει τα κότσια και το κάνει».

«Το ευχαριστιέται. Εντάξει, κουράζεται λίγο, αλλά είμαστε μαζί και αυτό την κάνει χαρούμενη. Σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθει και πιο μόνιμα απλώς πρέπει πρώτα να φτιάξει και τις δουλειές της. Είναι μια γυναίκα –και αυτό είναι προς τιμήν της– που δουλεύει τόσα χρόνια για τον εαυτό της, έχει τη δική της ζωή. Αυτό είναι κάτι που το θαυμάζω. Δεν τα παράτησε όλα απλά για να έρθει μαζί μου…» σημείωσε.

