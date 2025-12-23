ΗΠΑ: Δημοσιεύθηκαν επιπλέον 8.000 έγγραφα του φακέλου Έπσταϊν – Ορισμένοι σύνδεσμοι δεν οδηγούν πουθενά

  • Τουλάχιστον 8.000 νέα έγγραφα από την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν στην δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ωστόσο, ορισμένοι από τους 11.000 συνδέσμους που αναρτήθηκαν online δεν οδηγούν πουθενά.
  • Τα νέα ντοκουμέντα περιλαμβάνουν βίντεο, ηχητικά και φωτογραφίες από το κελί του Έπσταϊν, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν το DOJ για παρακράτηση πληροφοριών. Θεωρούν ότι πρόκειται για πολιτικό ελιγμό για την αποφυγή δημοσίευσης επιβαρυντικών στοιχείων για τον Ντόναλντ Τραμπ.
  • Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε νομική υποχρέωση να δημοσιεύσει το σύνολο του φακέλου, αλλά ζήτησε περισσότερο χρόνο. Δημοκρατικοί βουλευτές καταγγέλλουν ότι το υπουργείο «παραβιάζει τον νόμο» και προστατεύει «πλούσιους και τους ισχυρούς».
ΗΠΑ: Δημοσιεύθηκαν επιπλέον 8.000 έγγραφα του φακέλου Έπσταϊν – Ορισμένοι σύνδεσμοι δεν οδηγούν πουθενά
Τουλάχιστον 8.000 νέα έγγραφα προερχόμενα από την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) των ΗΠΑ, που κατηγορείται από την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών για παρακράτηση πληροφοριών στην δημοσίευση των ντοκουμέντων του φακέλου.

Τραμπ: Στο πλευρό του Μπιλ Κλίντον μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – «Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες που τον απεικονίζουν»

Τα νέα έγγραφα περιλαμβάνουν βίντεο και ηχητικά ντοκουμέντα, ανάμεσά τους και φωτογραφίες από τις κάμερες παρακολούθησης του κελιού του Έπσταϊν που χρονολογούνται από τον Αύγουστο 2019, όταν βρέθηκε νεκρός. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέβασε online περί τους 11.000 συνδέσμους με νέα έγγραφα, αλλά ορισμένοι δεν οδηγούν πουθενά.

Έπσταϊν: Σάλος με τη φωτογραφία του Τραμπ δίπλα σε γυναίκες με μαγιό – Το εξώφυλλο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και η «εμμονή» με τη βασιλική οικογένεια

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε την υποχρέωση βάσει νόμου να δώσει στην δημοσιότητα το σύνολο του φακέλου την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, αλλά υποστήριξε ότι έχει ανάγκη περισσότερου χρόνου για να δημοσιεύσει τα υπόλοιπα έγγραφα με προφυλάξεις ώστε να προστατευθούν τα θύματα η ταυτότητα των οποίων θα μπορούσε να αποκαλυφθεί μέσα από τις χιλιάδες των φωτογραφιών, των βίντεο και των κειμένων.

Οι Δημοκρατικοί βλέπουν πάντως στην καθυστέρηση αυτή έναν πολιτικό ελιγμό με στόχο την αποφυγή δημοσίευσης πληροφοριών επιβαρυντικών για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται σε φωτογραφίες στο πλευρό του Επστιν.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για μία απόπειρα απόκρυψης», κατήγγειλε χθες ο επικεφαλής των Δημοκρατικών της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, υποβάλλοντας πρόταση νόμου για την ενίσχυση της πίεσης επί του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο «παραβιάζει τον νόμο» αφού δεν δημοσίευσε το σύνολο του φακέλου την Παρασκευή.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να σταματήσει να προστατεύει τους πλούσιους και τους ισχυρούς κατά των οποίων δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες» στην υπόθεση αυτή, κατήγγειλε από την πλευρά του ο δημοκρατικός βουλευτής Ρο Χάνα, εκ των συντακτών του νόμου που υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει στην δημοσίευση όλων των εγγράφων της υπόθεσης και ζήτησε την δημοσίευση συγκεκριμένων εγγράφων του φακέλου.

Η δημοσίευση των εγγράφων, που προέρχονται από την έρευνα των αμερικανικών αρχών για τον ισχυρό χρηματιστή και σεξουαλικό εγκληματία που πέθανε το 2019 πριν από την δίκη του, πρέπει, υπό κανονικές συνθήκες, να φέρουν στο φως τις σχέσεις του με πρώτου μεγέθους προσωπικότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και κατά την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024 είχε συμφωνήσει για την δημοσίευση του περιεχομένου του φακέλου Έπσταϊν, στη συνέχεια έκανε στροφή καταγγέλλοντας «απάτη» ενορχηστρωμένη από τους Δημοκρατικούς.

Εμμονική με το σεξουαλικό σκάνδαλο, η εκλογική του βάση, η MAGA, εξεγέρθηκε όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το καλοκαίρι ότι δεν έχει βρεθεί κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί την δημοσίευση επιπλέον εγγράφων του φακέλου ή την απαγγελία νέων κατηγοριών.

Έπειτα από πολύμηνες πιέσεις, ο Τραμπ αναγκάστηκε να υποχωρήσει στην πίεση Δημοκρατικών αλλά και Ρεπουμπλικανών του Κονγκρέσου και επικύρωσε τον Νοέμβριο νόμο που επιβάλλει την δημοσίευση του συνόλου των μη απορρήτων εγγράφων του φακέλου του σκανδάλου Έπσταϊν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

