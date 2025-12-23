Χάντερ Μπάιντεν: «Δεν ξέρω αν είμαι πια Δημοκρατικός» – Σφοδρή κριτική για την «καταστροφική» μεταναστευτική πολιτική του πατέρα του

Ο Χάντερ Μπάιντεν εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην προεδρία του πατέρα του, Τζο Μπάιντεν, αμφισβητώντας ανοικτά τις πολιτικές του για τα σύνορα και την παράνομη μετανάστευση, σε μια εκτενή συνέντευξη που προκαλεί αναταράξεις στο εσωτερικό των Δημοκρατικών.

Ο 55χρονος Χάντερ, μιλώντας στον Σον Ράιαν σε μια πεντάωρη συζήτηση, υπονόησε ότι η συνοριακή πολιτική του πατέρα του ήταν καταστροφική.

Όπως είπε, «Χρειαζόμαστε μια ζωντανή μετανάστευση, αλλά δεν θέλουμε μετανάστες που έρχονται εδώ παράνομα και μας εξαντλούν τους πόρους».

«Δεν ξέρω καν αν είμαι πια Δημοκρατικός», παραδέχθηκε σε κάποιο σημείο της συνέντευξης.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε εν μέρει τον πατέρα του, τονίζοντας ότι ήθελε διμερές νομοθετικό πλαίσιο για το θέμα, κάτι που ο Ντόναλντ Τραμπ χειρίστηκε με εκτελεστικές εντολές. «Ο μπαμπάς είχε συμφωνία με τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο, αλλά ο Τραμπ επενέβη έξι μήνες πριν τις εκλογές και τους είπε ότι θα προχωρούσε σε πρωτογενή διαδικασία για κάθε έναν από αυτούς που ψήφισαν υπέρ», πρόσθεσε.

Ο Χάντερ περιέγραψε τις ΗΠΑ ως «εθισμένες στο πρόβλημα» της μετανάστευσης αντί να επιθυμούν πραγματικά να το λύσουν.

Σχολιάζοντας τα δεδομένα, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η διοίκηση Τραμπ μείωσε τις διελεύσεις στα σύνορα κατά 92% σε σύγκριση με το μέγιστο της διοίκησης Μπάιντεν.

Ο Τραμπ επανέφερε το τείχος στα σύνορα, την πολιτική «Remain in Mexico», αύξησε τις απελάσεις, επανέφερε ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και ανέστειλε επιλεγμένα προγράμματα πράσινης κάρτας, ενώ εκτέλεσε μαζικές απελάσεις προς Κεντρική και Νότια Αμερική.

Ο Χάντερ Μπάιντεν έχει δώσει σταδιακά περισσότερες συνεντεύξεις από την αποχώρηση του πατέρα του και την προεδρική χάρη που του δόθηκε, η οποία κάλυψε τα εγκλήματα που ενδεχομένως διέπραξε από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 1η Δεκεμβρίου 2024.

Οι επικριτές ισχυρίζονται ότι η ευρεία χάρη ήταν προσπάθεια συγκάλυψης των ενεργειών του στο διοικητικό συμβούλιο της ουκρανικής εταιρείας φυσικού αερίου Burisma.