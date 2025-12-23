Καβάλα: Αγρότες θα μοιράσουν λάδι και ελιές σε οδηγούς στα διόδια Μουσθένης – Οι κινητοποιήσεις σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Σε συμβολικές κινητοποιήσεις θα προχωρήσουν σήμερα οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Μουσθένης, στην Καβάλα. Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί θα μοιράζουν λάδι, ελιές και ενημερωτικά φυλλάδια στους οδηγούς που διέρχονται από τα διόδια, από τις 4 το μεσημέρι σήμερα και για 4 ώρες.

Στη συνέχεια, τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα θα παραταχθούν στην άκρη του οδοστρώματος έως και την Παρασκευή 26/12, οπότε και οι αγρότες θα συνεδριάσουν, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες ενέργειές τους.

Ταυτόχρονα, παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Χρυσούπολη και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα του νομού Καβάλας, με τους δρόμους ανοιχτούς, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων κατά τις εορτές των Χριστουγέννων.

Στα μπλόκα τους παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας) καθώς και στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, το πέρασμα της Εξαπλατάνου και την πόλη της Δράμας. Στα σημεία αυτά οι παραγωγοί δεν προγραμματίζουν κινητοποιήσεις μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου, όμως διατηρούν την παρουσία τους στα μπλόκα.

Τι γίνεται σε Ημαθία-Πέλλα και Πιερία

Στην κυκλοφορία δίνονται από σήμερα δύο λωρίδες κυκλοφορίας και το ρεύμα προς Βέροια της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας, που είχαν αποκλείσει οι παραγωγοί στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας από τις 3 Δεκεμβρίου. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα, με το μπλόκο να παραμένει ενεργό και τις βάρδιες των παραγωγών να εναλλάσσονται καθημερινά, ενώ στις 26 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση ώστε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να πάρουν τις αποφάσεις τους για τις επόμενες ενέργειές τους.

Στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν εντός της ημέρας οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις τους τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς όμως να εξετάζεται το ενδεχόμενο αποκλεισμού δρόμων.

Στον νομό Πέλλας, διατηρούνται τα μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς.

Συνεχίζονται επίσης οι κινητοποιήσεις σε Σκύδρα και Αλμωπία, όπου αγρότες έχουν στήσει μπλόκα στην είσοδο της Αριδαίας, ενώ οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους παραμένουν σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, οι αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, ενώ στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, έως τις 26 Δεκεμβρίου, δεν προγραμματίζονται αποκλεισμοί δρόμων, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων.

