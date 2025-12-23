Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ – Σοβαρά τραυματισμένος ο συντηρητής

Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια και τραυματίστηκε σοβαρά ο συντηρητής του ανελκυστήρα.
Σύμφωνα με ανάρτηση της Πυροσβεστικής ο άνδρας απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γεννηματάς” σε κρίσιμη κατάσταση.
Από ανελκυστήρες απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας, στην περιοχή Ιλίσια του δήμου #Ζωγράφου Αττικής και μία γυναίκα στο δήμο #Καλλιθέας Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν συνολικά 17 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 23, 2025