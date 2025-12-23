Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ – Σοβαρά τραυματισμένος ο συντηρητής

Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια και τραυματίστηκε σοβαρά ο συντηρητής του ανελκυστήρα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Πυροσβεστικής ο άνδρας απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γεννηματάς” σε κρίσιμη κατάσταση.