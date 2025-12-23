Τσίπρας: Δεν βλέπω να έχει τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης

Σύνοψη από το

  • Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να γράψει ένα βιβλίο για το πώς «κατάφερε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κράτους δικαίου» και σε «καθεστώς ανυποληψίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέροντας σκάνδαλα όπως το Predator και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι «η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή είναι ανάμεσα σ’ αυτούς που επιμένουμε να παλεύουμε για το κοινό καλό και σ’ αυτούς που επιμένουν να παλεύουν για να αυγατίσουν τα πλούτη τους», θέτοντας απέναντι την ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική και αυτοκριτική για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως «βγάλανε την χώρα από την κρίση και από τα μνημόνια», σε αντίθεση με προηγούμενες κυβερνήσεις. Παράλληλα, απέδωσε την κρίση σε «στρεβλό παραγωγικό μοντέλο», πελατειακές λογικές και διαφθορά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Ιθάκη, Τσίπρας, Παρουσίαση,

Συζήτηση με φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου είχε ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Ιθάκη».

«Αν δεν υπάρξει ένα σοκ δημοκρατίας και συμμετοχής, μια υπέρβαση της σημερινής στασιμότητας, ελλοχεύει ο κίνδυνος αυτό το υλικό να αποτελέσει τροφή της ακροδεξιάς και της αντιπολιτικής», είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Παράλληλα τόνισε ότι «η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή είναι ανάμεσα σ’ αυτούς που επιμένουμε να παλεύουμε για το κοινό καλό. Και σ’ αυτούς που επιμένουν να παλεύουν για να αυγατίσουν τα πλούτη τους. Απέναντι δηλαδή στην ολιγαρχία και στην κλεπτοκρατία και στη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, η οποία όμως πρέπει να αποκτήσει μια άλλη συλλογική ευθύνη και κυρίως την έννοια την εμπνεύστηκα από αυτό το δίπολο».

«Πολλές φορές λέμε βλέποντας τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή βλέποντας την κυρία με τη Φεράρι που παίρνει όλα τα Τζόκερ, τα γαλάζια παιδιά που έχουν κονομήσει και την άλλη μεριά, από την άλλη μεριά τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών “έλα μωρέ, δεν βαριέσαι. Αυτή είναι η Ελλάδα”. Και την ίδια στιγμή όμως, όταν βλέπεις την άλλη Ελλάδα και έδωσα ένα παράδειγμα της γιαγιάς στο Μεσολόγγι που έδωσε όλη της την περιουσία για να πάρει ένα ασθενοφόρο, όχι για τον εαυτό της, για την πόλη της. Εκεί πρέπει να πούμε: Αυτή είναι η Ελλάδα. Με υπερηφάνεια», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Γίνανε λάθη τα οποία χωρίς δισταγμό τα αναφέρω και ασκώ κριτική και αυτοκριτική. Αλλά υπάρχει και το υπόλοιπο του ποτηριού που είναι γεμάτο. Ότι αυτοί οι ερασιτέχνες, οι ακατάλληλοι όπως λες που κυβέρνησαν το ‘15, βγάλανε την χώρα από την κρίση και από τα μνημόνια, ενώ οι άλλοι, οι ικανοί, οι επαγγελματίες, οι τεχνοκράτες που μας κυβέρνησαν από το ‘10 στο ‘15 διέλυσαν την χώρα και την αφήσανε στο έλεος, χωρίς χρήματα στα ταμεία και στο έλεος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου», ανέφερε.

«Κάποια στιγμή πρέπει να γράψει κι ο Μητσοτάκης ένα βιβλίο για το πώς κατάφερε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κράτους δικαίου στη χώρα και σε ένα καθεστώς ανυποληψίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μας πει γιατί έφτιαξε αυτόν τον μηχανισμό του Predator που άκουγε το μισό πολιτικό σύστημα. Να μας πει τι ακριβώς έκανε με τις επιδοτήσεις τις ευρωπαϊκές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μας πει γιατί προχώρησε στη συγκάλυψη των Τεμπών. Κάποια στιγμή πρέπει να γράψει κι αυτός ένα βιβλίο. Νομίζω ότι πρέπει να προετοιμάζεται από τώρα γιατί δεν το βλέπω να έχει τρίτη τετραετία, οπότε καλό θα είναι», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Αυτή την ευθύνη που πολλοί μου καταλογίζουν, αισθάνομαι την ανάγκη σε ένα μέρος της να επωμισθώ εκ νέου, ώστε να συμβάλω να διαμορφωθούν οι όροι μιας ουσιαστικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού και της δυνατότητας να υπάρχει ισχυρή έκφραση της δημοκρατικής παράταξης ως εναλλακτική στη σημερινή εξουσία. Εντάξει θα ήταν αστείο να πούμε ότι δεν παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, αλλά δεν παίζουν ρόλο μόνο τα πρόσωπα, θα πω εγώ. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση κρίσιμη είναι η συμμετοχή των πολιτών. Να αυτό που έλεγα Νέα Μεταπολίτευση, επιστροφή της πολιτικής. Η δεύτερη είναι η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης. Αυτό είναι επίσης εξαιρετικά κρίσιμο. Αν δεν υπάρχει ένας από τους τρεις αυτούς παράγοντες πρόσωπα, σχέδιο διακυβέρνησης, συμμετοχή των πολιτών δεν μπορεί να γίνει, να επιτευχθεί αυτός ο σχεδιασμός. Χρειάζονται και τα τρία να συμπίπτουν», υπογράμμισε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Την κρίση, δεν την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι πολιτικές του επιλογές και οι δικές μου πολιτικές επιλογές. Την κρίση την έφερε πριν, εγώ θα σε πάω πριν το ‘09, ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο ήταν στρεβλό σαν το σημερινό. Δεν αλλάξαμε, αυτό ακολουθούμε. Οι πελατειακές λογικές, οι λογικές του πελατειακού κράτους, της διαφθοράς, της διαπλοκής, οι αναξιοποίητες δυνατότητες που μας έδωσε, μας έδωσαν οι ευρωπαϊκοί πόροι και σπαταλήσαμε καλή ώρα βλέπε και τώρα ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά μας οδήγησαν στην κρίση», τόνισε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεμιστοκλέους: Δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας για την εποχική γρίπη

Δωρεάν πρόγραμμα για την παχυσαρκία: Ξεκίνησε η αποστολή 30.000 SMS στους δικαιούχους

Νέες πληρωμές για το επίδομα θέρμανσης – Ποιους αφορά

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιες φορο-αλλαγές έρχονται το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:50 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Αυτιάς: Ζήτησε πρόσθετη οικονομική υποστήριξη για την Κρήτη λόγω μεταναστευτικού

Με επιστολή του προς τον Επίτροπο Μετανάστευσης κ. Magnus Brunner, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δη...
12:21 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Σδούκου: Να μην γίνουν οι κινητοποιήσεις παράγοντας κινδύνου για όσους ταξιδεύουν

Η επιλογή κινητοποιήσεων που δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις αποτελεί λανθασμέ...
11:47 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς

Νέο μήνυμα στους αγρότες έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της εισήγησής...
11:34 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο

Η εισήγηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Υπουργικό Συμβούλιο.  
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα