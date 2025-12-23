Με εκτροπές η έξοδος των εκδρομέων για τις γιορτές – Τι ισχύει με τα μπλόκα των αγροτών, άνοιξαν 2 λωρίδες προς Αθήνα στα Μάλγαρα

Με διέλευση οχημάτων από παρακαμπτηρίους, όπως συμβαίνει τις τελευταίες 24 ημέρες, εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς η Τροχαία δεν δίνει το «πράσινο» φως ώστε τα αυτοκίνητα να κινηθούν μέσα από τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες.

Ενδεικτική είναι η εικόνα από τη Νίκαια της Λάρισας, όπου τα τρακτέρ βρίσκονται στις δύο πλευρές του δρόμου, ενώ η διέλευση επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στην Περιμετρική της Πάτρας η διαφωνία αστυνομίας και αγροτών κρατά κλειστό το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Ολυμπία Οδό. Από το μπλόκο των αγροτών της Αχαΐας ο Αλέκος Θανόπουλος, δήλωσε: «Θεωρούμε ότι είναι παράλογο από την πλευρά της αστυνομίας να λέει ότι δεν μπορώ να περιφρουρήσω τη μία λωρίδα και ότι πρέπει να φύγουν τα τρακτέρ από το δρόμο». Η αστυνομία καλεί τουλάχιστον τα τρακτέρ να μετακινηθούν σε μία πλευρά του δρόμου, κάτι που απορρίπτουν οι αγρότες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλη η κίνηση προς Κυλλήνη γίνεται μέσα από το κέντρο της Πάτρας.

Στον κόμβο της Σιάτιστας παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία τηρούν την απόφαση της Συντονιστικής Αγροτών, Κτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων να μην επιτραπεί η διέλευση οχημάτων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όσοι ταξιδεύουν προς Κοζάνη ή Ιωάννινα πρέπει να ακολουθούν πινακίδες για παρακαμπτήριο. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, περνούν ασθενοφόρα και όσοι έχουν έκτακτη ανάγκη, ενώ ήδη ακούγεται το σύνθημα για πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στα μπλόκα.

Στα διόδια των Μαλγάρων, η κίνηση των οχημάτων προς την Αθήνα διεξάγεται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας και από τρεις προς τη Θεσσαλονίκη στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το ρεύμα προς Αθήνα απελευθερώθηκε σήμερα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ύστερα από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών.

Στον Προμαχώνα, Σερρών, ανοικτός είναι ο δρόμος με τη Συντονιστική των αγροτών να διαβεβαιώνει ότι αυτό θα ισχύει για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Οι αγρότες συνεδριάζουν την Παρασκευή με πρόθεση κλιμάκωσης την Πρωτοχρονιά, ενώ 50 τρακτέρ θα ενισχύσουν το μπλόκο, ύστερα από κάλεσμα της Συντονιστικής, με ενδεχόμενο πολύωρων αποκλεισμών από την Παρασκευή.

Οι αγρότες από τους Δήμους Νέας Ζίχνης και Αμφίπολης με τα τρακτέρ τους πέρασαν μέσα από την πόλη των Σερρών έχοντας προορισμό τον Προμαχώνα.

Η εικόνα από τα μπλόκα σε Κάστρο και Θήβα

«Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο» διαμηνύουν οι αγρότες στο μπλόκο της Θήβας, που έστησαν και χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«Δεν αλλάζει τίποτα στα μπλόκα όπου οι αγρότες παραμένουν στο οδόστρωμα κι έτσι αναγκαζόμαστε να πραγματοποιούμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις», είπε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, την ώρα που ο εκπρόσωπος των αγροτών της Θεσσαλίας, Σωκράτης Αλειφτήρας ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούν να απομακρυνθούν περισσότερα τρακτέρ.

Οι οδηγοί μπορούν να δουν εναλλακτικές διαδρομές και ποια παράκαμψη υπάρχει σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι αγρότες εκφράζουν τους φόβους τους ότι περαιτέρω σύμπτυξη των τρακτέρ δεν θα επέτρεπε την ανάπτυξη εκ νέου τον αγροτικών μηχανημάτων γι’ αυτό αποφάσισαν να μην τα μετακινήσουν.

«Θεωρούμε ότι είναι παράλογο από την πλευρά της αστυνομίας να λέει ότι δεν μπορεί να περιφρουρηθεί μία λωρίδα και ότι πρέπει να φύγουν τα τρακτέρ από τον δρόμο», τόνισε ο Αλέκος Θανόπουλος.