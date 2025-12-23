Ορεστιάδα: Αγρότες έριξαν σανό, γάλα και κρεμμύδια έξω από γραφεία βουλευτών – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του Έβρου, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν σήμερα στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας και πέταξαν γεωργικά προϊόντα έξω από τα πολιτικά γραφεία των βουλευτών του νομού.

Στο πλαίσιο της σημερινής αγροτικής κινητοποίησης και ύστερα από κάλεσμα που απηύθυναν οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου που παραμένουν στο μπλόκο του κόμβου Ορμενίου, αντιπροσωπεία αγροτών κατευθύνθηκε με αυτοκινητοπομπή, στην οποία συμμετείχαν 15 αγροτικά μηχανήματα, προς την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας.

Εκεί παρέταξαν τα τρακτέρ και κινήθηκαν προς τα γραφεία των βουλευτών του Έβρου, Αναστασίου Δημοσχάκη και Χρήστου Δερμεντζόπουλου που βρίσκονται πλησίον της πλατείας, ώστε να επιδώσουν τα αιτήματά τους.

Στην είσοδο των γραφείων εκπρόσωποι των δύο βουλευτών παρέλαβαν τα αιτήματα. Οι αγρότες προχώρησαν σε μία συμβολική κίνηση, ρίχνοντας σανό, γάλα, κρεμμύδια και αγροτικά προϊόντα έξω από τα βουλευτικά γραφεία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σε δηλώσεις τους στην κάμερα του ΡΑΔΙΟ ΕΒΡΟΣ οι πρόεδροι των Αγροτικών Συλλόγων Βορείου Έβρου δήλωσαν ότι παραμένουν και για τις γιορτές στο μπλόκο Ορμενίου, το οποίο άνοιξε από χθες και εκ νέου θα συνεδριάσει την Παρασκευή.

Όπως λένε, ακόμα δεν έχουν λάβει «σοβαρή απάντηση» στα αιτήματά τους που παραμένουν ανικανοποίητα, ενώ χαρακτήρισαν ακόμα μια φορά ως «προσχηματική» την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο.