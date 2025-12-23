Ορεστιάδα: Αγρότες έριξαν σανό, γάλα και κρεμμύδια έξω από γραφεία βουλευτών – ΒΙΝΤΕΟ

  • Οι αγρότες προχώρησαν σε μία συμβολική κίνηση, ρίχνοντας σανό, γάλα, κρεμμύδια και αγροτικά προϊόντα έξω από τα βουλευτικά γραφεία στην Ορεστιάδα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
  • Αντιπροσωπεία αγροτών με 15 αγροτικά μηχανήματα κατευθύνθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου παρέταξαν τα τρακτέρ και επέδωσαν τα αιτήματά τους στους βουλευτές του Έβρου.
  • Οι πρόεδροι των Αγροτικών Συλλόγων Βορείου Έβρου δήλωσαν ότι παραμένουν και για τις γιορτές στο μπλόκο Ορμενίου, καθώς ακόμα δεν έχουν λάβει «σοβαρή απάντηση» στα αιτήματά τους.
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του Έβρου, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν σήμερα στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας και πέταξαν γεωργικά προϊόντα έξω από τα πολιτικά γραφεία των βουλευτών του νομού.

Στο πλαίσιο της σημερινής αγροτικής κινητοποίησης και ύστερα από κάλεσμα που απηύθυναν οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου που παραμένουν στο μπλόκο του κόμβου Ορμενίου, αντιπροσωπεία αγροτών κατευθύνθηκε με αυτοκινητοπομπή, στην οποία συμμετείχαν 15 αγροτικά μηχανήματα, προς την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας.

Εκεί παρέταξαν τα τρακτέρ και κινήθηκαν προς τα γραφεία των βουλευτών του Έβρου, Αναστασίου Δημοσχάκη και Χρήστου Δερμεντζόπουλου που βρίσκονται πλησίον της πλατείας, ώστε να επιδώσουν τα αιτήματά τους.

Στην είσοδο των γραφείων εκπρόσωποι των δύο βουλευτών παρέλαβαν τα αιτήματα. Οι αγρότες προχώρησαν σε μία συμβολική κίνηση, ρίχνοντας σανό, γάλα, κρεμμύδια και αγροτικά προϊόντα έξω από τα βουλευτικά γραφεία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σε δηλώσεις τους στην κάμερα του ΡΑΔΙΟ ΕΒΡΟΣ οι πρόεδροι των Αγροτικών Συλλόγων Βορείου Έβρου δήλωσαν ότι παραμένουν και για τις γιορτές στο μπλόκο Ορμενίου, το οποίο άνοιξε από χθες και εκ νέου θα συνεδριάσει την Παρασκευή.

Όπως λένε, ακόμα δεν έχουν λάβει «σοβαρή απάντηση» στα αιτήματά τους που παραμένουν ανικανοποίητα, ενώ χαρακτήρισαν ακόμα μια φορά ως «προσχηματική» την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο.

14:38 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Έπεσε σοβάς από το κτίριο του Εργατικού Κέντρου – «Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές»

Από τύχη γλίτωσαν δύο γυναίκες και παιδιά που για λίγα δευτερόλεπτα δεν τραυματίστηκαν όταν σο...
14:25 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Μπλόκα της Τροχαίας: «Λερναία Ύδρα» τα γκρουπ στο Viber που προειδοποιούν για ελέγχους – Το «γκρίζο» νομικό τοπίο και οι νόμιμες εφαρμογές

Το ψηφιακό «κρυφτό» μεταξύ των οδηγών και της Τροχαίας, δεν σταμάτησε ποτέ με το κλείσιμο των ...
14:10 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Με εκτροπές η έξοδος των εκδρομέων για τις γιορτές – Τι ισχύει με τα μπλόκα των αγροτών, άνοιξαν 2 λωρίδες προς Αθήνα στα Μάλγαρα

Με διέλευση οχημάτων από παρακαμπτηρίους, όπως συμβαίνει τις τελευταίες 24 ημέρες, εξελίσσεται...
13:55 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Καλύβια: Συνελήφθη 35χρονος που συνδέεται με 3 δολοφονίες – Θεωρείται συνεργός του «Εντίκ»

Στη σύλληψη ενός 35χρονου που φέρεται είναι συνεργός του «Εντίκ» -του ομογενή που, σύμφωνα με ...
