Βελόπουλος: «Ο Μητσοτάκης αποδεικνύεται ένας φοβικός, αδίστακτος, επικίνδυνος και εκδικητικός πρωθυπουργός»

Σε σκληρό ύφος σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«’Τον πρώτο λόγο έχει η αστυνομία’, είπε ο Κ. Μητσοτάκης ξεχνώντας ότι σε μία ευνομούμενη δημοκρατία τον πρώτο λόγο για την επίλυση προβλημάτων έχει ο πρωθυπουργός, ιδίως όταν αυτός είναι ο υπαίτιος της δημιουργίας αυτών των προβλημάτων, όπως τώρα στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Και συνέχισε: «Ο Κ. Μητσοτάκης αποδεικνύεται ένας φοβικός, αδίστακτος, επικίνδυνος και εκδικητικός πρωθυπουργός!».

«Πλέον τον λόγο τον έχει ο Ελληνικός λαός που πρέπει να αντιδράσει είτε στους δρόμους αλλά κυρίως στην κάλπη, ώστε ο επικίνδυνος πρωθυπουργός να τελειώσει πολιτικά», κατέληξε ο Κυριάκος Βελόπουλος.