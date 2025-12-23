Βελόπουλος: «Ο Μητσοτάκης αποδεικνύεται ένας φοβικός, αδίστακτος, επικίνδυνος και εκδικητικός πρωθυπουργός»

Σύνοψη από το

  • Σκληρή κριτική εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επέκρινε τον πρωθυπουργό για τη δήλωση «Τον πρώτο λόγο έχει η αστυνομία», τονίζοντας ότι σε μια δημοκρατία ο πρωθυπουργός έχει τον πρώτο λόγο για την επίλυση προβλημάτων.
  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε τον Κ. Μητσοτάκη «φοβικό, αδίστακτο, επικίνδυνο και εκδικητικό πρωθυπουργό», καλώντας τον ελληνικό λαό να αντιδράσει στους δρόμους και κυρίως στην κάλπη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος
Φωτογραφία: Intime

Σε σκληρό ύφος σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«’Τον πρώτο λόγο έχει η αστυνομία’, είπε ο Κ. Μητσοτάκης ξεχνώντας ότι σε μία ευνομούμενη δημοκρατία τον πρώτο λόγο για την επίλυση προβλημάτων έχει ο πρωθυπουργός, ιδίως όταν αυτός είναι ο υπαίτιος της δημιουργίας αυτών των προβλημάτων, όπως τώρα στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Και συνέχισε: «Ο Κ. Μητσοτάκης αποδεικνύεται ένας φοβικός, αδίστακτος, επικίνδυνος και εκδικητικός πρωθυπουργός!».

«Πλέον τον λόγο τον έχει ο Ελληνικός λαός που πρέπει να αντιδράσει είτε στους δρόμους αλλά κυρίως στην κάλπη, ώστε ο επικίνδυνος πρωθυπουργός να τελειώσει πολιτικά», κατέληξε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

