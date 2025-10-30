Θοδωρής Αθερίδης: «Έχω πάει μια φορά στο Άγιον Όρος – Δεν μου άρεσε που έλειπε μια κυρία»

Για την εμπειρία του στο Άγιον Όρος μίλησε στην κάμερα του Πρωινού ο Θοδωρής Αθερίδης. Σε ένα απρόσμενο σχολιασμό πέρασε ο γνωστός ηθοποιός σχετικά με την αντίδραση του για την πρώτη φορά που επισκέφτηκε τη χερσόνησο του Άθω.

«Μια φορά πήγα στο Άγιον Όρος και δε μου άρεσε που έλειπε μια κυρία να κάνει μια σπανακόπιτα, μια άλλη θεία να κεντάει. Μου φάνηκε λίγο ορφάνια και ακρωτηριασμός το να ζουν έτσι οι άνδρες μόνοι τους», σχολίασε ο Θοδωρής Αθερίδης.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ανέφερε ότι χρησιμοποιεί το ChatGTP, ενώ επιθυμία του είναι να παρουσιάσει μία εκπομπή μόνος του. Μάλιστα, ο Θοδωρής Αθερίδης τόνισε ότι «θέλω να γίνω Λιάγκας στη θέση του Λιάγκα».

