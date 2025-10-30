Euroleague: H Μονακό αφιέρωσε τη νίκη στο ΣΕΦ στον… Παναθηναϊκό

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Σπανούλης
Φωτογραφία: Intime

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη σημείωσε μεγάλη νίκη μέσα στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού με 87-92. Οι Μονεγάσκοι, γνωστοί για τις… ευρηματικές και πρωτότυπες αναρτήσεις τους θέλησαν να πικάρουν τους «ερυθρόλευκους» και με σχετικό ποστάρισμα ενημέρωσαν ότι αφιερώνουν τη μεγάλη αυτή νίκη στον Παναθηναϊκό.

Ολυμπιακός – Μονακό 87-92: Λύγισε στο τέλος σε ματς γκραν – γκινιόλ

«Αυτό είναι για σένα @PaoBC», αναφέρει η σχετική ανάρτηση με μια σκηνή από ταινία του Σπαίντερμαν με την λεζάντα «Απόλαυσε το Σαββατοκύριακό σου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι πιο αποτελεσματικές φράσεις για να ηρεμήσετε το παιδί σας σε όλες τις ηλικίες

Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Γιατρού-Σύντομα και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη

Η Nvidia έγραψε ιστορία: Η πρώτη εταιρεία που «έσπασε το φράγμα» των 5 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Υπουργείου Οικονομικών: Τι αποφασίστηκε για τη χρηματοδότηση των δήμων – Τα ανοιχτά ζητήματα

Το OnePlus 15 κυκλοφόρησε στην Κίνα – Η παγκόσμια έκδοση «έρχεται σύντομα»

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:32 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ολυμπιακός – Μονακό 87-92: Λύγισε στο τέλος σε ματς γκραν – γκινιόλ

Μετά από δύο διαδοχικές νίκες επί των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπάγερν Μονάχου, ο Ολυμπιακός γνώρι...
22:00 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 1-2: «Καθάρισαν» οι Σέρβοι

Σερβική… υπόθεση ήταν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την...
08:19 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ευρωπαϊκό Άρσης Βαρών: 3 μετάλλια και 2 ρεκόρ Ευρώπης για τη Μαρία Στρατουδάκη

Νέα τρομερή εμφάνιση από τη Μαρία Στρατουδάκη που κατέκτησε δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλ...
02:55 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Βάσας – Ολυμπιακός 5-15: Με «παρέλαση» στη Βουδαπέστη το 2Χ2 των Πειραιωτών στο Champions League του πόλο ανδρών

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση μέσα στη Βουδαπέστη για τη δεύτερη αγωνιστική ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς