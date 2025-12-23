Ελένη Καρακάση: «Τα Χριστούγεννα δεν είναι η αγαπημένη μου γιορτή – Είμαι χειμερινή κολυμβήτρια»

Την Ελένη Καρακάση συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Μιλώντας στα τηλεοπτικά συνεργεία, η αγαπημένη ηθοποιός αποκάλυψε πως τα Χριστούγεννα δεν είναι η αγαπημένη της γιορτή. Μάλιστα, ανέφερε ότι προτιμά το Πάσχα, εξηγώντας ότι αυτό συμβαίνει λόγω του καιρού. Επιπλέον, εξομολογήθηκε πως είναι χειμερινή κολυμβήτρια, δηλώνοντας πως δεν είναι «τόσο δύσκολο όσο νομίζουμε».

Ανάμεσα σε άλλα, η Ελένη Καρακάση είπε στις δηλώσεις της ότι: «Έχω περάσει μελαγχολικά Χριστούγεννα. Γενικά, θα σου πω την καθαρή μου αλήθεια, τα Χριστούγεννα δεν είναι η αγαπημένη μου γιορτή. Προτιμώ το Πάσχα, αλλά νομίζω λόγω καιρού».

Ακόμα, η ηθοποιός αποκάλυψε πως: «Φρόντισα να κάνω τον χειμώνα καλοκαίρι, να είμαι χειμερινή κολυμβήτρια, οπότε να γίνεται και τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Δεν είναι όσο δύσκολο νομίζουμε και πλέον δεν κρυώνω. Αν πάρεις την απόφαση και συνεχίσεις τα μπάνια σου και μία φορά την εβδομάδα κάνεις μία ωραία βουτιά, είσαι πολύ καλά».