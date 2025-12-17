Ελένη Καρακάση: «Ένιωθα πολύ αδικημένη, δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου σε δύσκολες στιγμές»

Σύνοψη από το

  • Η Ελένη Καρακάση, καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», άνοιξε την καρδιά της και αναφέρθηκε σε προσωπικά βιώματα, καθώς και στη διαδρομή που τη βοήθησε να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της.
  • Η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε πώς πήρε την απόφαση να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Εμένα πολύ εύκολα μου ήρθε» και πως «η αμηχανία μ’ έκανε να μιλάω ακόμα περισσότερο».
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε πως «δεν μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό της σε δύσκολες στιγμές» και «να διαχειριστεί κυρίως την αδικία», μαθαίνοντας μέσα από τη συζήτηση να δουλεύει με τον εαυτό της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ελένη Καρακάση: «Ένιωθα πολύ αδικημένη, δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου σε δύσκολες στιγμές»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα βρέθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης η Ελένη Καρακάση, η οποία άνοιξε την καρδιά της και αναφέρθηκε σε προσωπικά βιώματα, αλλά και στη διαδρομή που τη βοήθησε να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της.

Η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε πώς πήρε την απόφαση να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Εμένα πολύ εύκολα μου ήρθε. Το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό, το συζητούσαμε πολλές φορές και έλεγα “θα πάω όταν το νιώσω”. Και η πλάκα είναι ότι μ’ αυτόν τον άνθρωπο που πάω τώρα, είχα ακούσει από φίλη μου ότι είναι φοβερός, είχα πάρει το τηλέφωνό του, το είχα δώσει σε διάφορους φίλους μου και τους είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε έλεγα ότι όταν θα ’ρθει η ώρα, θα τον πάρω τηλέφωνο και θα πάω. Και έτσι έγινε. Όταν πήγα, η αμηχανία νομίζω μ’ έκανε να μιλάω ακόμα περισσότερο».

Στη συνέχεια, η Ελένη Καρακάση αναφέρθηκε στις εσωτερικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, αποκαλύπτοντας: «Κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου σε δύσκολες στιγμές και ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ κυρίως την αδικία. Ένιωθα πολύ αδικημένη. Από παιδί, όταν νιώθω αδικία, είτε σε μένα είτε σε άλλους ανθρώπους, μου βγαίνει αυτό το πράγμα, μου ξεσπάει. Εκεί δεν μου δίνει συμβουλές· με την κουβέντα, τη συζήτηση, το flashback και όλες αυτές τις φάσεις, νομίζω ότι μαθαίνεις να δουλεύεις με τον εαυτό σου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αίτημα ΙΣΑ για την εξαίρεση των προσωπικών γιατρών από τις κατ’ οίκον επισκέψεις

Η σκανδιναβική μέθοδος στον ύπνο που μπορεί να σώσει έναν γάμο

Πιερρακάκης: Ο προϋπολογισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας των εργαζομένων

e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή ΑΠΔ – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Έχω μια αφέλεια σε σχέση με τη δουλειά μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, βρέθηκε ο Παναγιώτης Μπ...
01:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ορφέας Αυγουστίδης: Η επική ατάκα του γιου του για τα «Φαντάσματα» – «Του λέω “δεν ντρέπεσαι να το λες στον πατέρα σου αυτό;”»

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» βρέθηκε ο Ορφέας Αυγουστίδης...
23:14 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Δούκισσα Νομικού: Ταξίδι στην Νέα Υόρκη για το μοντέλο – Οι φωτογραφίες στο Instagram

Στη Νέα Υόρκη ταξίδεψε η Δούκισσα Νομικού και μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωση...
18:49 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Σοφία Βόσσου: «Μου λες ΦΠΑ και μπορεί να νομίζω ότι πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star» έκανε η Σοφία Βόσσου και μεταξύ άλλων αναφέρ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα