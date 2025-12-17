Ελένη Καρακάση: «Ένιωθα πολύ αδικημένη, δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου σε δύσκολες στιγμές»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα βρέθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης η Ελένη Καρακάση, η οποία άνοιξε την καρδιά της και αναφέρθηκε σε προσωπικά βιώματα, αλλά και στη διαδρομή που τη βοήθησε να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της.

Η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε πώς πήρε την απόφαση να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Εμένα πολύ εύκολα μου ήρθε. Το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό, το συζητούσαμε πολλές φορές και έλεγα “θα πάω όταν το νιώσω”. Και η πλάκα είναι ότι μ’ αυτόν τον άνθρωπο που πάω τώρα, είχα ακούσει από φίλη μου ότι είναι φοβερός, είχα πάρει το τηλέφωνό του, το είχα δώσει σε διάφορους φίλους μου και τους είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε έλεγα ότι όταν θα ’ρθει η ώρα, θα τον πάρω τηλέφωνο και θα πάω. Και έτσι έγινε. Όταν πήγα, η αμηχανία νομίζω μ’ έκανε να μιλάω ακόμα περισσότερο».

Στη συνέχεια, η Ελένη Καρακάση αναφέρθηκε στις εσωτερικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, αποκαλύπτοντας: «Κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου σε δύσκολες στιγμές και ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ κυρίως την αδικία. Ένιωθα πολύ αδικημένη. Από παιδί, όταν νιώθω αδικία, είτε σε μένα είτε σε άλλους ανθρώπους, μου βγαίνει αυτό το πράγμα, μου ξεσπάει. Εκεί δεν μου δίνει συμβουλές· με την κουβέντα, τη συζήτηση, το flashback και όλες αυτές τις φάσεις, νομίζω ότι μαθαίνεις να δουλεύεις με τον εαυτό σου».