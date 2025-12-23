Κατερίνα Θεοχάρη: «Είδα την κυρία Παπαθεοδώρου ύστερα από 20 χρόνια – Αυτό κι αν ήταν συγκλονιστικό»

Σύνοψη από το

  • Η Κατερίνα Θεοχάρη μίλησε για την επετειακή εκπομπή των 20 χρόνων του «Παρά Πέντε», δηλώνοντας: «Πολλά τα συναισθήματα. Νοσταλγία, χαρά, συγκίνηση, όλα μαζί».
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε πως «είδα την κυρία Παπαθεοδώρου ύστερα από 20 χρόνια. Αυτό κι αν ήταν συγκλονιστικό!».
  • Οι δύο ηθοποιοί είχαν υποδυθεί την «Θεοπούλα» (Έφη Παπαθεοδώρου) και τη νύφη της «Γαρυφαλλιά» (Κατερίνα Θεοχάρη) στην επιτυχημένη σειρά του MEGA.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Θεοχάρη Έφη Παπαθεοδώρου
Φωτογραφία: Instagram/kathrintheo

Στο «Παρά Πέντε», τη θρυλική σειρά του MEGA, οι τηλεθεατές είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν διαφόρων ειδών σχέσεις, με τη φιλική και τελικά οικογενειακή που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στους πέντε ήρωες, να «πρωταγωνιστεί».

Ανάμεσα σε άλλες, το φανατικό κοινό του σίριαλ απόλαυσε και τη σχέση της «Θεοπούλας», την οποία υποδύθηκε η Έφη Παπαθεοδώρου, με τη νύφη της «Γαρυφαλλιά», τον ρόλο της οποίας είχε η Κατερίνα Θεοχάρη. 

Με αφορμή την επετειακή εκπομπή για τα 20 χρόνια του «Παρά Πέντε», η Κατερίνα Θεοχάρη μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Στις δηλώσεις της, η ηθοποιός ανέφερε ότι: «Πολλά τα συναισθήματα. Νοσταλγία, χαρά, συγκίνηση, όλα μαζί. Γιατί έπειτα από 20 χρόνια βρισκόμαστε ξανά όλοι μαζί στο πλατό, και θυμόμαστε όλα αυτά που ζήσαμε».

Επιπλέον, η Κατερίνα Θεοχάρη είπε πως: «Είδα την κυρία Παπαθεοδώρου ύστερα από 20 χρόνια. Αυτό κι αν ήταν συγκλονιστικό! Χάρηκα πάρα πολύ. Δάκρυσα, συγκινήθηκα, εντάξει, όλα αυτά».

21:05 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

