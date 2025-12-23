Κατερίνα Θεοχάρη: «Είδα την κυρία Παπαθεοδώρου ύστερα από 20 χρόνια – Αυτό κι αν ήταν συγκλονιστικό»

Στο «Παρά Πέντε», τη θρυλική σειρά του MEGA, οι τηλεθεατές είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν διαφόρων ειδών σχέσεις, με τη φιλική και τελικά οικογενειακή που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στους πέντε ήρωες, να «πρωταγωνιστεί».

Ανάμεσα σε άλλες, το φανατικό κοινό του σίριαλ απόλαυσε και τη σχέση της «Θεοπούλας», την οποία υποδύθηκε η Έφη Παπαθεοδώρου, με τη νύφη της «Γαρυφαλλιά», τον ρόλο της οποίας είχε η Κατερίνα Θεοχάρη.

Με αφορμή την επετειακή εκπομπή για τα 20 χρόνια του «Παρά Πέντε», η Κατερίνα Θεοχάρη μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Στις δηλώσεις της, η ηθοποιός ανέφερε ότι: «Πολλά τα συναισθήματα. Νοσταλγία, χαρά, συγκίνηση, όλα μαζί. Γιατί έπειτα από 20 χρόνια βρισκόμαστε ξανά όλοι μαζί στο πλατό, και θυμόμαστε όλα αυτά που ζήσαμε».

Επιπλέον, η Κατερίνα Θεοχάρη είπε πως: «Είδα την κυρία Παπαθεοδώρου ύστερα από 20 χρόνια. Αυτό κι αν ήταν συγκλονιστικό! Χάρηκα πάρα πολύ. Δάκρυσα, συγκινήθηκα, εντάξει, όλα αυτά».