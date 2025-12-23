Έφη Παπαθεοδώρου: «Το “Παρά Πέντε” μου θυμίζει την Ειρήνη Κουμαριανού και στενοχωριέμαι που δεν την έχω δίπλα μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Έφη Παπαθεοδώρου

Τον Σεπτέμβριο του 2005 έκανε πρεμιέρα στο MEGA το «Παρά Πέντε». Η σειρά γρήγορα αγαπήθηκε από τους τηλεθεατές, σημειώνοντας ιδιαίτερα υψηλά νούμερα τηλεθέασης και τις δύο σεζόν του. Μεγάλη επιτυχία του σίριαλ ήταν και το γεγονός ότι ο κόσμος λάτρεψε όχι μόνο τους πέντε πρωταγωνιστές, αλλά και όλους τους υπόλοιπους ηθοποιούς που συμμετείχαν. Ανάμεσά τους ήταν και η Έφη Παπαθεοδώρου, η οποία υποδύθηκε την γλυκύτατη «Θεοπούλα Τζίνη», κολλητή φίλης της γιαγιάς του «Σπύρου», «Σοφίας Μπαξεβάνη», τον ρόλο της οποίας είχε αναλάβει η Ειρήνη Κουμαριανού.

Η Έφη Παπαθεοδώρου βρέθηκε στο reunion του «Παρά Πέντε», το οποίο θα παρακολουθήσουμε το βράδυ της Τρίτης (23/12), και εκεί έκανε δηλώσεις στο «Buongiorno».

«Αισθάνομαι μεγάλη ευτυχία, μεγάλη χαρά. Είναι ένα μεγάλο δώρο, το δώρο μου για τις γιορτές. Εδώ υπάρχει κόσμος που βλέπει το “Παρά πέντε” σχεδόν κάθε μέρα», εξήγησε αρχικά η αγαπημένη ηθοποιός.

Επιπλέον, η Έφη Παπαθεοδώρου εξομολογήθηκε πως: «Εγώ δεν το βλέπω κάθε μέρα. Μου θυμίζει και την Ειρήνη και στενοχωριέμαι που δεν την έχω δίπλα μου».

18:21 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

