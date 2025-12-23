Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Δεν προβάλλω πλέον την προσωπική μου ζωή, νομίζω ότι δεν αφορά και τον κόσμο αυτό»

Σύνοψη από το

  • Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου συναντήθηκε με δημοσιογράφους και μίλησε για την κριτική που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας πως δεν προβάλλει πλέον την προσωπική της ζωή.
  • Η influencer δέχεται την κριτική του κόσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι «όσο περισσότερο εκτίθεσαι, ανεξαρτήτως ομορφιάς, σίγουρα η κριτική είναι όλο και πιο έντονη και πιο αυστηρή».
  • Για τα δημοσιεύματα περί της προσωπικής της ζωής, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δήλωσε πως είναι πολύ καλά και πως «δεν αφορά και τον κόσμο αυτό, πλέον βαριέται με τέτοιου είδους θέματα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Φωτογραφία: Instagram/alexandra__panagiotarou

Την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου συνάντησαν σε έξοδό της οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Η influencer και επιχειρηματίας μίλησε για την κριτική που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως όσο περισσότερο εκτίθεται κάποιος, όλο και πιο έντονα και αυστηρά είναι αυτά που του στέλνει ο κόσμος. Επίσης, ρωτήθηκε για πρόσφατα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και αφορούσαν στην προσωπική της ζωή, με την ίδια να τονίζει ότι αυτό το κομμάτι πλέον δεν το προβάλλει.

Όταν ρωτήθηκε για το αν δέχεται την κριτική του κόσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απάντησε: «Εννοείται! Από το πιο απλό πράγμα, μέχρι το πιο σύνθετο, κρινόμαστε καθημερινά. Ο καθένας κρίνεται, απλά σίγουρα όσο περισσότερο εκτίθεσαι, ανεξαρτήτως ομορφιάς, σίγουρα η κριτική είναι όλο και πιο έντονη και πιο αυστηρή».

Σχετικά με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν για την προσωπική της ζωή, το τελευταίο διάστημα, η influencer και επιχειρηματίας ανέφερε πως: «Δεν έχω υπάρξει στεναχωρημένη, είμαι πάρα πολύ καλά. Απλώς είναι καλό, όπως είπα και τις προάλλες, να μην γίνονται υποθέσεις γύρω από την προσωπική ζωή ενός ανθρώπου που δεν την προβάλλει πλέον. Γιατί δεν προβάλλω πλέον την προσωπική μου ζωή. Ωστόσο νομίζω ότι δεν αφορά και τον κόσμο αυτό, πλέον βαριέται με τέτοιου είδους θέματα».

