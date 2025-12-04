Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για το ενδεχόμενο ενός γάμου: «Καλό είναι να μην γίνονται τα πράγματα πολύ γρήγορα»

Το βράδυ της Τετάρτης (3/12) η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πραγματοποίησε μία έξοδο, και εκεί έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Η influencer ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός γάμου, με την ίδια να τονίζει πως καλό είναι τα πράγματα να μην γίνονται πολύ γρήγορα. Υπενθυμίζεται πως εδώ και κάποιο καιρό είναι σε σχέση με τον γνωστό δικηγόρο Αλέξανδρο Λυκούδη. Στο παρελθόν η επιχειρηματίας υπήρξε παντρεμένη με τον πλαστικό χειρουργό Αριστομένη Γιαννόπουλο.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός γάμου το 2026, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απάντησε: «Καλά και εσύ βιάζεσαι. Κάτσε, μέχρι να γνωρίσεις, να ερωτευτείς, να συγκατοικήσεις, πότε θα γίνει ο γάμος;».

«Γενικώς νομίζω ότι καλό είναι να μην γίνονται τα πράγματα πολύ γρήγορα. Πρέπει να είσαι σίγουρος, ζυγίζω πάντα τις καταστάσεις. Σίγουρα ο γάμος είναι κάτι πολύ ευχάριστο και η οικογένεια ακόμα περισσότερο, αλλά πάντα με πολλή σκέψη και σιγουριά πριν κάνεις το επόμενο βήμα», συμπλήρωσε η influencer.