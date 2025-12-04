Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για το ενδεχόμενο ενός γάμου: «Καλό είναι να μην γίνονται τα πράγματα πολύ γρήγορα»

Σύνοψη από το

  • Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, σε πρόσφατες δηλώσεις της, τόνισε πως «καλό είναι να μην γίνονται τα πράγματα πολύ γρήγορα» αναφορικά με το ενδεχόμενο ενός γάμου.
  • Η influencer ανέφερε ότι ο γάμος είναι κάτι ευχάριστο, αλλά απαιτεί «πολλή σκέψη και σιγουριά πριν κάνεις το επόμενο βήμα».
  • Η Παναγιώταρου βρίσκεται σε σχέση με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Λυκούδη, ενώ στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον πλαστικό χειρουργό Αριστομένη Γιαννόπουλο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Φωτογραφία: Instagram/alexandra__panagiotarou

Το βράδυ της Τετάρτης (3/12) η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πραγματοποίησε μία έξοδο, και εκεί έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Η influencer ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός γάμου, με την ίδια να τονίζει πως καλό είναι τα πράγματα να μην γίνονται πολύ γρήγορα. Υπενθυμίζεται πως εδώ και κάποιο καιρό είναι σε σχέση με τον γνωστό δικηγόρο Αλέξανδρο Λυκούδη. Στο παρελθόν η επιχειρηματίας υπήρξε παντρεμένη με τον πλαστικό χειρουργό Αριστομένη Γιαννόπουλο.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός γάμου το 2026, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απάντησε: «Καλά και εσύ βιάζεσαι. Κάτσε, μέχρι να γνωρίσεις, να ερωτευτείς, να συγκατοικήσεις, πότε θα γίνει ο γάμος;».

«Γενικώς νομίζω ότι καλό είναι να μην γίνονται τα πράγματα πολύ γρήγορα. Πρέπει να είσαι σίγουρος, ζυγίζω πάντα τις καταστάσεις. Σίγουρα ο γάμος είναι κάτι πολύ ευχάριστο και η οικογένεια ακόμα περισσότερο, αλλά πάντα με πολλή σκέψη και σιγουριά πριν κάνεις το επόμενο βήμα», συμπλήρωσε η influencer.

19:05 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

