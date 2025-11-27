Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για Αλέξανδρο Λυκούδη: «Έχω επιλέξει να θωρακίζω την προσωπική μου ζωή»

Enikos Newsroom

lifestyle

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Φωτογραφία: Instagram/alexandra__panagiotarou

«Έχω επιλέξει να θωρακίζω την προσωπική μου ζωή, να την προστατεύω» δήλωσε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, που ήταν καλεσμένη στην Κατερίνα Καινούργιου.

«Όσο μοιράζεσαι την προσωπική σου ζωή πρέπει να είσαι σε θέση να μοιραστείς την κάθε εξέλιξη. Πολλές φορές οι σχέσεις έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Οπότε εκεί πρέπει να είσαι σε θέση να απαντήσεις, πρέπει να είσαι και στα καλά και στα κακά εκεί», απάντησε χαρακτηριστικά με αφορμή τη σχέση της με τον νεαρό δικηγόρο.

Σε επόμενη ερώτηση της παρουσιάστριας για το ενδεχόμενο ενός γάμου η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ανέφερε: «Έχω απομυθοποιήσει τον γάμο από το μυαλό μου. Έχω κάνει έναν γάμο, έχω χωρίσει, έχω εμπειρίες από τη ζωή μου και για την ηλικία μου. Τώρα τα ζυγίζω πάρα πολύ γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή».

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

