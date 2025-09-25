Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη: «Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να κινηθώ νομικά – Είναι χάσιμο χρόνου»

Για παπαράτσι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας με την ίδια και τον Αλέξανδρο Λυκούδη μίλησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Η αλήθεια είναι ότι με ενόχλησε λίγο γιατί δεν το καταλαβαίναμε. Ήταν κάτι που δεν γνωρίζαμε την ώρα που συνέβαινε. Μου αρέσει να προστατεύω τις στιγμές μου και γενικά την προσωπική μου ζωή», παραδέχτηκε, ενώ παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: «Είναι επιλογή μου πλέον, θέλω να υπάρχει ο απαραίτητος σεβασμός».

Όπως εξήγησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, μαζί με τον σύντροφό της αποφάσισαν να μη δώσουν συνέχεια στο θέμα, καθώς η ίδια δεν έχει προχωρήσει ποτέ σε νομικές ενέργειες για αντίστοιχες περιπτώσεις.

«Συμφωνούμε, ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας. Έχουμε μια κοινή γραμμή. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να κινηθώ νομικά. Αυτό έχει συμβεί από πολλούς celebrities της showbiz, στο τέλος δεν έχει κανένα νόημα. Είναι χάσιμο χρόνου», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτώμενη για το αν θα την ενδιέφερε η προοπτική της συμμετοχής της στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απάντησε θετικά, με την προϋπόθεση ότι θα είχε κάποιο τραγούδι που να μπορεί να υποστηρίξει. Υπενθυμίζεται ότι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις αναφορικά με τις φωνητικές της ικανότητες κάνοντας ντουέτο με την Κατερίνα Λιόλιου στο «J2US».