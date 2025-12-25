Λευτέρης Κιντάτος για Βασίλη Καρρά: «Με παίρνει μία αγκαλιά και κλαίγαμε πέντε λεπτά…»

Ο Βασίλης Καρράς ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές της γενιάς του, με τα τραγούδια του να αγγίζουν τις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων. Την Τετάρτη (24/12) συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την ημέρα που ο επιτυχημένος καλλιτέχνης έφυγε από την ζωή, και η εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου ετοίμασε ένα αφιερωματικό βίντεο, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του «άρχοντα της πίστας».

Στο βίντεο μίλησε και ο Λευτέρης Κιντάτος, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον πρώτο κύκλο της ελληνικής εκδοχής του «The Voice», που προβλήθηκε το 2014. Ο τραγουδιστής και στιχουργός, περιέγραψε μία βαθιά συγκινητική στιγμή που είχε ζήσει με τον Βασίλη Καρρά, στη διάρκεια του μουσικού ριάλιτι.

«Τότε εγώ είχα χάσει τον πατέρα μου και δεν το είχαμε πει σε κανέναν από την παραγωγή, αλλά του το είχε πει ο Αντώνης», εξήγησε στην αρχή ο Λευτέρης Κιντάτος.

Συνεχίζοντας, ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε πως: «Λίγο πριν βγούμε να τραγουδήσουμε στο “Voice”, μου λέει “έλα λίγο έξω”. Με παίρνει μία αγκαλιά και μου λέει “εγώ τον έχασα 16 ετών”, και κλαίγαμε πέντε λεπτά. “Πάμε τώρα έξω να τα κάνουμε όλα όπα γι’ αυτούς!”, μου είπε».