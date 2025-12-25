Λευτέρης Κιντάτος για Βασίλη Καρρά: «Με παίρνει μία αγκαλιά και κλαίγαμε πέντε λεπτά…»

Σύνοψη από το

  • Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Βασίλη Καρρά, με την εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου να τιμά τη μνήμη του με ένα αφιερωματικό βίντεο.
  • Στο αφιέρωμα μίλησε ο Λευτέρης Κιντάτος, περιγράφοντας μία βαθιά συγκινητική στιγμή που είχε ζήσει με τον Βασίλη Καρρά κατά τη διάρκεια του «The Voice».
  • Ο Κιντάτος αποκάλυψε ότι λίγο πριν βγουν μαζί στη σκηνή του «The Voice», ο Βασίλης Καρράς του μίλησε για τον χαμό του πατέρα του, με αφορμή τον τότε πρόσφατο θάνατο του δικού του γονέα, κάτι που έκανε τους δύο τραγουδιστές να ξεσπάσουν σε κλάματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Λευτέρης Κιντάτος
Φωτογραφία: Instagram/kintatos_lefteris

Ο Βασίλης Καρράς ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές της γενιάς του, με τα τραγούδια του να αγγίζουν τις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων. Την Τετάρτη (24/12) συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την ημέρα που ο επιτυχημένος καλλιτέχνης έφυγε από την ζωή, και η εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου ετοίμασε ένα αφιερωματικό βίντεο, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του «άρχοντα της πίστας».

Στο βίντεο μίλησε και ο Λευτέρης Κιντάτος, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον πρώτο κύκλο της ελληνικής εκδοχής του «The Voice», που προβλήθηκε το 2014. Ο τραγουδιστής και στιχουργός, περιέγραψε μία βαθιά συγκινητική στιγμή που είχε ζήσει με τον Βασίλη Καρρά, στη διάρκεια του μουσικού ριάλιτι.

«Τότε εγώ είχα χάσει τον πατέρα μου και δεν το είχαμε πει σε κανέναν από την παραγωγή, αλλά του το είχε πει ο Αντώνης», εξήγησε στην αρχή ο Λευτέρης Κιντάτος.

Συνεχίζοντας, ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε πως: «Λίγο πριν βγούμε να τραγουδήσουμε στο “Voice”, μου λέει “έλα λίγο έξω”. Με παίρνει μία αγκαλιά και μου λέει “εγώ τον έχασα 16 ετών”, και κλαίγαμε πέντε λεπτά. “Πάμε τώρα έξω να τα κάνουμε όλα όπα γι’ αυτούς!”, μου είπε».

09:46 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

