Άριελ Κωνσταντινίδη: «Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Άριελ Κωνσταντινίδη

Η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε στο «Πρωινό» του ANT1 για τις πρώτες γιορτές με την κόρη που έφερε στον κόσμο πριν από λίγους μήνες. Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε τα συναισθήματά της για την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει δίπλα στα τρία της παιδιά. Όπως παραδέχτηκε, είναι η πρώτη φορά που αισθάνεται την οικογενειακή θαλπωρή που δεν είναι νιώσει ποτέ μέχρι σήμερα.

«Είναι το ίδιο όμορφα, χαρούμενα, όπως ήταν και τα άλλα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι από τότε βασικά που γεννηθήκανε τα αγόρια μου, είμαι ακόμη πιο ενθουσιασμένη. Γιατί όταν ήμουν εγώ μικρή, δεν μου άρεσαν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Καμία νοσταλγία. Άγχος που πρέπει να ‘μαστε αγαπημένοι και γιορτινοί και όλα… κάπως… με έμφαση στην οικογενειακή θαλπωρή. Και δεν υπήρχε. Φέτος λοιπόν νιώθω ότι είμαι χαλαρή. Ναι, έχω μία ικανοποίηση και μία αγάπη! Χωρίς ένα άγχος να τα φτιάξω όλα, να είναι έτσι, να είναι αλλιώς… Πιο πολύ δηλαδή έχουν επιμεληθεί φέτος τα αγόρια…» είπε η Άριελ Κωνσταντινίδη.

«Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

Για τη νέα της ζωή με τα τρία παιδιά και τις συνθήκες της καθημερινότητά της, η γνωστή ηθοποιός ανέφερε: «Ήμουν μανούλα με δύο παιδιά και πέντε γάτες, είμαι τώρα με τρία παιδιά και πέντε γάτες, μια χαρά! Δεν κοιμάμαι το βράδυ, ξυπνάω από τις έξι, είναι όλη η μέρα που κάνω διάφορα. Έχω μία κοπέλα μόνιμη στο σπίτι, γιατί έτσι κι αλλιώς και με τα αγόρια, δεν θα μπορούσα, για λόγους ασφαλείας. Δεν είναι μόνο η φροντίδα», είπε η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αποφύγετε τους τοξικούς καβγάδες με την οικογένειά σας αυτά τα Χριστούγεννα

ΕΟΔΥ: Οι «χρυσές» συμβουλές για να απολαύσουμε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς υπερβολές

Aποκαλυπτικά στοιχεία: Το 65% των παιδιών που ξεκινούν σήμερα το δημοτικό, «θα εργαστεί σε επαγγέλματα που δεν έχουν καν επ...

«Εξοικονομώ 2025»: Τα ποσά και οι προθεσμίες – Όλα τα SOS πρέπει να γνωρίζετε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:11 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Βούλα Πατουλίδου: Συγκινεί για τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τον σύζυγό της – «Όση χρυσόσκονη κι αν ρίξεις, η απουσία κάθεται εκεί»

Μία άκρως συγκινητική ανάρτηση έκανε η Βούλα Πατουλίδου για τα Χριστούγεννα, τα οποία είναι τα...
19:58 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Taylor Swift: Δώρισε ένα εκατομμύριο δολάρια σε οργανισμό για την καταπολέμηση της πείνας

Η Taylor Swift δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στον φιλανθρωπικό οργανισμό Feeding America για τη...
19:20 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ρόμπι Γουίλιαμς: Έκανε έκπληξη σε 94χρονη θαυμάστριά του – BINTEO

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έκανε τα όνειρα 94χρονης γυναίκας πραγματικότητα με ένα πολύ ξεχωριστό χριστ...
15:37 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Θοδωρής Μαραντίνης: «Έχω υπογράψει στο στήθος θαυμάστριας»

Στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» ήταν καλεσμένος ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ο τραγουδ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα