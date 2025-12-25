Άριελ Κωνσταντινίδη: «Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε στο «Πρωινό» του ANT1 για τις πρώτες γιορτές με την κόρη που έφερε στον κόσμο πριν από λίγους μήνες. Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε τα συναισθήματά της για την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει δίπλα στα τρία της παιδιά. Όπως παραδέχτηκε, είναι η πρώτη φορά που αισθάνεται την οικογενειακή θαλπωρή που δεν είναι νιώσει ποτέ μέχρι σήμερα.

«Είναι το ίδιο όμορφα, χαρούμενα, όπως ήταν και τα άλλα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι από τότε βασικά που γεννηθήκανε τα αγόρια μου, είμαι ακόμη πιο ενθουσιασμένη. Γιατί όταν ήμουν εγώ μικρή, δεν μου άρεσαν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Καμία νοσταλγία. Άγχος που πρέπει να ‘μαστε αγαπημένοι και γιορτινοί και όλα… κάπως… με έμφαση στην οικογενειακή θαλπωρή. Και δεν υπήρχε. Φέτος λοιπόν νιώθω ότι είμαι χαλαρή. Ναι, έχω μία ικανοποίηση και μία αγάπη! Χωρίς ένα άγχος να τα φτιάξω όλα, να είναι έτσι, να είναι αλλιώς… Πιο πολύ δηλαδή έχουν επιμεληθεί φέτος τα αγόρια…» είπε η Άριελ Κωνσταντινίδη.

«Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

Για τη νέα της ζωή με τα τρία παιδιά και τις συνθήκες της καθημερινότητά της, η γνωστή ηθοποιός ανέφερε: «Ήμουν μανούλα με δύο παιδιά και πέντε γάτες, είμαι τώρα με τρία παιδιά και πέντε γάτες, μια χαρά! Δεν κοιμάμαι το βράδυ, ξυπνάω από τις έξι, είναι όλη η μέρα που κάνω διάφορα. Έχω μία κοπέλα μόνιμη στο σπίτι, γιατί έτσι κι αλλιώς και με τα αγόρια, δεν θα μπορούσα, για λόγους ασφαλείας. Δεν είναι μόνο η φροντίδα», είπε η Άριελ Κωνσταντινίδη.