Πατησίων: Αστυνομικός «ξάπλωσε» δίπλα σε τραυματία αναβάτη για να τον σώσει – Τον κρατούσε ήρεμο – BINTEO

Αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ βοήθησε έναν τραυματία από τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας, ξαπλώνοντας στη μέση της Πατησίων και μιλώντας με αναβάτη μοτοσικλέτας.

«Προσπαθείς να κρατήσεις τον τραυματία, εκείνη τη στιγμή να είναι ψύχραιμος, και εγώ προσπαθούσα να σταθεροποιήσω το κεφάλι του, ουσιαστικά την αυχενική μοίρα, για να μην κουνηθεί και υπάρξει κάποιος περαιτέρω τραυματισμός», λέει ο Σάκης Τριανταφύλλου, αστυνομικός της ΔΙΑΣ, στην κάμερα του Star.

Ο αστυνομικός, που για λίγο έγινε διασώστης, περιέγραψε πώς έγινε το ατύχημα με έναν πεζό, ένα μηχανάκι και μία μπετονιέρα.

«Έβγαλα χέρι εγώ να προλάβω να ειδοποιήσω τους από πίσω για τον πεζό που περνούσε κάθετα, αλλά ο οδηγός δεν πρόλαβε να σταματήσει, πάτησε φρένο», προσθέτει.

Ο οδηγός της μπετονιέρας λέει από τη μεριά του: «Είδα από τον καθρέφτη ότι έπεσε το μηχανάκι από πίσω αριστερά… και σταμάτησα».