Αγρότες: Παραμένουν στο μπλόκο της Αργολίδας παραμονή Χριστουγέννων – «Νιώθουμε σαν μια μεγάλη οικογένεια» – ΦΩΤΟ

Στο μπλόκο Μαλαχιά στην Αργολίδα, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες έδωσαν άλλη χροιά, παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς μετέτρεψαν τον δρόμο σε χώρο συγκέντρωσης και αλληλεγγύης.

Αντί για την παραδοσιακή οικογενειακή γιορτή στο σπίτι, δεκάδες αγρότες συναθροίστηκαν στο μπλόκο, δημιουργώντας ένα αυθόρμητο γλέντι. Με ζωντανή μουσική, μεζέδες και ένα αίσθημα κοινότητας, δημιούργησαν το δικό τους εναλλακτικό ρεβεγιόν, σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.

«Δεν μπορούσαμε να λείψουμε από το μέτωπο της πάλης μας ακόμα και σήμερα. Μαζί εδώ νιώθουμε σαν μια μεγάλη οικογένεια», δήλωσε ένας από τους αγρότες, κρατώντας ένα ποτήρι.

Με φωνές, γέλια και τραγούδια, οι αγρότες έστειλαν το δικό τους μήνυμα: Ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, η ανθρώπινη επαφή και η αντίσταση μπορούν να δημιουργήσουν γιορτή ακόμα και στη μέση του δρόμου.