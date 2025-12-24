Ανείπωτη τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρό 7χρονο αγόρι σε τροχαίο

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων στη Χαλκιδική, καθώς ένα επτάχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Περίπου στις 13:15, στο 55ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το παιδί με οδηγό την 45χρονη μητέρα του και συνοδηγό τον 43χρονο πατέρα του συγκρούστηκε μετωπικά, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με Ι.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε ένας 59χρονος.

Το 7χρονο παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ οι γονείς του τραυματίστηκαν, με τη μητέρα του να φέρει σοβαρότερα τραύματα. Πληροφορίες της voria.gr αναφέρουν πως στο όχημα επέβαινε και η 8χρονη αδερφή του άτυχου αγοριού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

 

