Προβλήματα στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας: Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική, διακοπές ρεύματος και πλημμυρισμένοι δρόμοι- Δείτε βίντεο

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στην Αττική, εξαιτίας της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος σε αρκετές περιοχές, ενώ υπήρχαν και διακοπές ρεύματος, όπως και υπερχειλίσεις φρεατίων.

Η λεωφόρος Μεσογείων σε πολλά σημεία, μετατράπηκε σε λίμνη, ενώ από τα Γλυκά Νερά μέχρι και το Κορωπί, σε διάφορα σημεία της λεωφόρου Λαυρίου, πλημμύρισε ο δρόμος.

Παράλληλα, όπως μπορείτε να δείτε σε βίντεο αναγνωστών του enikos.gr, προβλήματα υπήρξαν και στην οδό Πειραιώς, όπου είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω συσσώρευσης υδάτων, που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση. Η ίδια εικόνα σημειώθηκε και στην Αργυρουπόλεως, όπως και στην Δάφνη.

Την τελευταία ώρα η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί 40 κλήσεις κυρίως στα νότια προάστια, για αντλήσεις υδάτων κυρίως, ενώ μεμονωμένα περιστατικά για οδηγούς που εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους και ειδοποίησαν μέσω του 112 και του 199 την Πυροσβεστική προκειμένου να τους παρασχεθεί βοήθεια.

Επίσης έχουν καταγραφεί και περιστατικά για υπόγεια που έχουν πλημμυρίσει, για διακοπές ηλεκτροδότησης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προσπαθούν να αποκαταστήσουν.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη 1, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Δάφνη Αττικής με 78 mm.

Ακολουθούν, ο Άλιμος με 77mm και ο Βύρωνας Αττικής με 75.4, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr πλησίασαν τα 60mm (58.8 mm).

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη. Ειδικότερα στο Γκάζι καταγράφηκαν 59mm βροχής.

Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Νωρίτερα το μεσημέρι η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού, δίνοντας περισσότερα στοιχεία για το πού θα βρέχει τις επόμενες μέρες, αλλά και το πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα.

Ειδικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: