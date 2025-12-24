Taylor Swift: Δώρισε ένα εκατομμύριο δολάρια σε οργανισμό για την καταπολέμηση της πείνας

  • Η Taylor Swift δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στον φιλανθρωπικό οργανισμό Feeding America για την καταπολέμηση της πείνας.
  • Η Swift έκανε τη δωρεά στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος επιβλέπει ένα δίκτυο τραπεζών τροφίμων σε όλες τις ΗΠΑ, για τα Χριστούγεννα.
  • Η Swift είχε δωρίσει, επίσης, 5 εκατομμύρια δολάρια στην φιλανθρωπική οργάνωση για τις προσπάθειες αποκατάστασης μετά τους τυφώνες Helene και Milton, το 2024, ενώ έχει κάνει διακριτικά σημαντικές δωρεές σε τράπεζες τροφίμων κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Eras».
Η Swift έκανε τη δωρεά στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος επιβλέπει ένα δίκτυο τραπεζών τροφίμων, αποθηκών τροφίμων και τοπικών προγραμμάτων σίτισης σε όλες τις ΗΠΑ, για τα Χριστούγεννα. Η Feeding America μοιράστηκε την είδηση της δωρεάς μέσω μιας δήλωσης της διευθύνουσας συμβούλου της, Claire Babineaux-Fontenoton, στο Instagram στις 23 Δεκεμβρίου, η οποία ανέφερε: «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για τη δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων της Taylor Swift στην Feeding America.

Αυτή την εορταστική περίοδο, η συνεχής υποστήριξή της είναι μια ισχυρή υπενθύμιση του τι είναι δυνατό να επιτύχουμε όταν ενωνόμαστε για να τερματίσουμε την πείνα. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την πείνα, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειες θα έχουν ένα πλούσιο τραπέζι αυτή την εορταστική περίοδο και όχι μόνο».

Η Swift είχε δωρίσει, επίσης, 5 εκατομμύρια δολάρια στην φιλανθρωπική οργάνωση για τις προσπάθειες αποκατάστασης μετά τους τυφώνες Helene και Milton, το 2024. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Eras», η τραγουδίστρια έχει κάνει διακριτικά σημαντικές δωρεές σε τράπεζες τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

