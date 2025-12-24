Τραμπ: Νέα επίθεση στον κωμικό Στίβεν Κολμπέρ – Απειλεί να ανακαλέσει άδειες τηλεοπτικών δικτύων

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα εμπρηστική φραστική επίθεση κατά των «late shows», των κωμικών εκπομπών βραδινής τηλεοπτικής ζώνης, και απείλησε για άλλη μια φορά να ανακαλέσει τις άδειες τηλεοπτικών δικτύων.
  • Ο πρόεδρος απαίτησε από το CBS να «τον βάλει για ύπνο», χαρακτηρίζοντας τον Στίβεν Κολμπέρ «μια αξιολύπητη καταστροφή», ενώ το CBS έχει ήδη ανακοινώσει ότι η εκπομπή του θα σταματήσει τον ερχόμενο Μάιο.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να αναδιαμορφώσει το τοπίο των μέσων ενημέρωσης, το οποίο πιστεύει ότι χαρακτηρίζεται από προκατάληψη κατά των συντηρητικών, έχοντας τοποθετήσει συνεργάτη του ως επικεφαλής της ρυθμιστικής αρχής FCC.
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα εμπρηστική φραστική επίθεση κατά των “late shows”, των κωμικών εκπομπών βραδινής τηλεοπτικής ζώνης και απείλησε για άλλη μια φορά να ανακαλέσει τις άδειες τηλεοπτικών δικτύων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε ιδιαίτερα εχθρική φρασεολογία απαιτώντας την διακοπή της εκπομπής του Στίβεν Κολμπέρ στο αμερικανικό δίκτυο CBS. Το τηλεοπτικό δίκτυο «πρέπει να τον βάλει για ύπνο, ΤΩΡΑ, είναι το μόνο ανθρώπινο πράγμα που μπορεί να κάνει», απαίτησε ο πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας τον δημοφιλή κωμικό «μια αξιολύπητη καταστροφή» σε ανάρτηση που έκανε αργά χθες βράδυ στην πλατφόρμα του Truth Social. Ο Τραμπ χρησιμοποίησε μια φράση που στα αγγλικά εκτός από το «να τον βάλει για ύπνο» χρησιμοποιείται και για να περιγράψει την ευθανασία ζώων.

Το CBS έχει ήδη ανακοινώσει πριν από μήνες ότι η εκπομπή “The Late Show with Stephen Colbert” που παρουσιάζει ο Κολμπέρ, θα σταματήσει να προβάλλεται τον ερχόμενο Μάιο όταν λήξει το συμβόλαιο του κωμικού.

«Αν τα ειδησεογραφικά προγράμματα και οι βραδινές εκπομπές στα δίκτυα είναι σχεδόν 100% αρνητικές για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το MAGA (το τραμπικό κίνημα «Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά») και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν θα έπρεπε να ανακληθούν οι πολύτιμες άδειες μετάδοσης που διαθέτουν; Λέω ΝΑΙ», έγραψε ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος σε άλλη ανάρτηση, επαναλαμβάνοντας μια απειλή που έχει διατυπώσει ξανά στο παρελθόν.

Η απόφαση ακύρωσης της εκπομπής του Κολμπέρ οδήγησε αντιπάλους του Τραμπ να διαμαρτυρηθούν κάνοντας λόγο για λογοκρισία. Η Paramount, μητρική εταιρεία του CBS, πλήρωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ 16 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια διαμάχη σχετικά με το μοντάζ μιας συνέντευξης με την Κάμαλα Χάρις, την Δημοκρατική αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η νέα διευθύντρια ειδήσεων του CBS, Μπάρι Γουάις, εμπόδισε τη μετάδοση ενός ρεπορτάζ για τις βάρβαρες συνέπειες των απελάσεων, από την κυβέρνηση του Τραμπ, μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ, με τη συντάκτρια και αφηγήτρια της επίμαχης εκπομπής να αντιδρά έντονα, καταγγέλλοντας «λογοκρισία» και «πολιτική απόφαση».

Ένα άλλο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, το ABC, σταμάτησε την παραγωγή της βραδινής εκπομπής του κωμικού Τζίμι Κίμελ «Jimmy Kimmel Live!», προτού την επαναφέρει λίγες μέρες αργότερα, έπειτα από αντιδράσεις, παρατείνοντας το συμβόλαιο του Κίμελ για ένα ακόμη έτος, μέχρι τα μέσα του 2027.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να αναδιαμορφώσει το τοπίο των μέσων ενημέρωσης, το οποίο πιστεύει ότι χαρακτηρίζεται από μια προκατάληψη κατά των συντηρητικών.

Έχει τοποθετήσει έναν συνεργάτη του, τον Μπρένταν Καρ, ως επικεφαλής της ισχυρής ρυθμιστικής αρχής του κλάδου, της FCC. Ο Καρ προκάλεσε πρόσφατα αναταραχή κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο δηλώνοντας ότι «η FCC δεν είναι επί της ουσίας μια ανεξάρτητη αρχή», υπονοώντας ότι οι ενέργειές της θα μπορούσαν επομένως να ευθυγραμμιστούν με τις πολιτικές προτεραιότητες του Λευκού Οίκου.

19:23 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

18:38 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

16:57 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

16:19 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

