Θεσσαλονίκη: Για δύο μήνες φέρεται πως βίαζαν την 13χρονη – «Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο, μπορεί το κορίτσι να μπερδεύτηκε» λέει μητέρα κατηγορούμενου

Σε τουαλέτες ενός υπόγειου πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη, η 16χρονη εγκλωβισμένη στα χέρια 6 ατόμων, περιγράφει ένα μαρτύριο που διάλυσε τη ζωή της, αφού όπως κατήγγειλε, έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού, με τους φερόμενους ως δράστες να καταγράφουν τις πράξεις τους με τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ μέρος του υλικού αυτού φαίνεται να διακινήθηκε στο διαδίκτυο.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος έξι προσώπων, ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιον τους, της εκδικητικής πορνογραφίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και της παράβασης του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο Mega μίλησε η μητέρα ενός εκ των 6 ατόμων που κατονόμασε η 13χρονη, με την ίδια να αρνείται τα όσα αποδίδονται στον ανήλικο γιο της. Λέει ότι το δικό της παιδί δεν φαίνεται σε κανένα από τα βίντεο. Το θέμα όμως είναι αν ο γιος της, ήταν εκείνος που κατέγραφε τις εικόνες φρίκης από το κινητό του τηλέφωνο.

«Εμάς μας έχουν μπερδέψει. Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο. Μπορεί το κορίτσι να μπερδεύτηκε όπως περιέγραφε αυτά που της συνέβησαν. Τα υπόλοιπα παιδιά φαίνονται στο βίντεο, αλλά το δικό μου το παιδί δεν είναι».

Ο γιος της φέρεται να παρέσυρε την 13χρονη με έναν φίλο του και να την οδήγησαν εκεί που περίμεναν οι άλλοι 4 της παρέας. Πρόκειται για δύο 16χρονους, έναν 14χρονο, έναν 15χρονο και δύο άτομα που είχαν ενηλικιωθεί, ηλικίας 18 και 19 ετών.

«Το βίντεο που κυκλοφόρησε το είχε δει ο γιος μου και ίσως έτσι μπλέχτηκε το όνομά του. Δεν ήταν όμως με τα υπόλοιπα παιδιά στις πράξεις που περιγράφονται», είπε η μητέρα του.

Όπως ανέφερε η 13χρονη, ο πρώτος ομαδικός βιασμός της σημειώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Για ένα δίμηνο έκανε ό,τι της ζητούσαν. Όταν βρήκε τη δύναμη να μιλήσει, ξεκίνησε η αστυνομική έρευνα και παραμονές των φετινών Χριστουγέννων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των 6.

«Τα όσα περιγράφει η 13χρονη έχουν γίνει γιατί φαίνονται στο βίντεο. Δεν φαίνεται όμως το παιδί μου. Πιστεύω ότι στο δικαστήριο που θα γίνει θα απαλλαγεί και θα φανεί η αλήθεια», είπε η μητέρα του κατηγορούμενου και προσθέτει:

«Δεν ξέρω γιατί είπε ότι ο γιος μου ήταν το πρώτο της αγόρι. Η ίδια είπε ότι είχε σχέσεις με άλλα παιδιά πιο πριν. Υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα, γιατί όπως σας λέω, το παιδί μου δεν φαίνεται στο βίντεο και δεν ήταν μπροστά στις πράξεις που καταγγέλλονται. Δεν έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι όλα τα παιδιά ανήλικα, όμως υπάρχουν και μεγαλύτερα που έπρεπε να τα συγκρατήσουν».

Ήδη έχουν κατασχεθεί τα κινητά τηλέφωνα των ανήλικων παιδιών και αναμένεται να γίνουν φύλλο και φτερό στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.