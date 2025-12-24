Θεσσαλονίκη: Για δύο μήνες φέρεται πως βίαζαν την 13χρονη – «Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο, μπορεί το κορίτσι να μπερδεύτηκε» λέει μητέρα κατηγορούμενου

Enikos Newsroom

κοινωνία

ανήλικη

Σε τουαλέτες ενός υπόγειου πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη, η 16χρονη εγκλωβισμένη στα χέρια 6 ατόμων, περιγράφει ένα μαρτύριο που διάλυσε τη ζωή της, αφού όπως κατήγγειλε, έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού, με τους φερόμενους ως δράστες να καταγράφουν τις πράξεις τους με τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ μέρος του υλικού αυτού φαίνεται να διακινήθηκε στο διαδίκτυο.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος έξι προσώπων, ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιον τους, της εκδικητικής πορνογραφίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και της παράβασης του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο Mega μίλησε η μητέρα ενός εκ των 6 ατόμων που κατονόμασε η 13χρονη, με την ίδια να αρνείται τα όσα αποδίδονται στον ανήλικο γιο της. Λέει ότι το δικό της παιδί δεν φαίνεται σε κανένα από τα βίντεο. Το θέμα όμως είναι αν ο γιος της, ήταν εκείνος που κατέγραφε τις εικόνες φρίκης από το κινητό του τηλέφωνο.

«Εμάς μας έχουν μπερδέψει. Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο. Μπορεί το κορίτσι να μπερδεύτηκε όπως περιέγραφε αυτά που της συνέβησαν. Τα υπόλοιπα παιδιά φαίνονται στο βίντεο, αλλά το δικό μου το παιδί δεν είναι».

Ο γιος της φέρεται να παρέσυρε την 13χρονη με έναν φίλο του και να την οδήγησαν εκεί που περίμεναν οι άλλοι 4 της παρέας. Πρόκειται για δύο 16χρονους, έναν 14χρονο, έναν 15χρονο και δύο άτομα που είχαν ενηλικιωθεί, ηλικίας 18 και 19 ετών.

«Το βίντεο που κυκλοφόρησε το είχε δει ο γιος μου και ίσως έτσι μπλέχτηκε το όνομά του. Δεν ήταν όμως με τα υπόλοιπα παιδιά στις πράξεις που περιγράφονται», είπε η μητέρα του.

 

Όπως ανέφερε η 13χρονη, ο πρώτος ομαδικός βιασμός της σημειώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Για ένα δίμηνο έκανε ό,τι της ζητούσαν. Όταν βρήκε τη δύναμη να μιλήσει, ξεκίνησε η αστυνομική έρευνα και παραμονές των φετινών Χριστουγέννων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των 6.

«Τα όσα περιγράφει η 13χρονη έχουν γίνει γιατί φαίνονται στο βίντεο. Δεν φαίνεται όμως το παιδί μου. Πιστεύω ότι στο δικαστήριο που θα γίνει θα απαλλαγεί και θα φανεί η αλήθεια», είπε η μητέρα του κατηγορούμενου και προσθέτει:

«Δεν ξέρω γιατί είπε ότι ο γιος μου ήταν το πρώτο της αγόρι. Η ίδια είπε ότι είχε σχέσεις με άλλα παιδιά πιο πριν. Υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα, γιατί όπως σας λέω, το παιδί μου δεν φαίνεται στο βίντεο και δεν ήταν μπροστά στις πράξεις που καταγγέλλονται. Δεν έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι όλα τα παιδιά ανήλικα, όμως υπάρχουν και μεγαλύτερα που έπρεπε να τα συγκρατήσουν».

Ήδη έχουν κατασχεθεί τα κινητά τηλέφωνα των ανήλικων παιδιών και αναμένεται να γίνουν φύλλο και φτερό στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αποφύγετε τους τοξικούς καβγάδες με την οικογένειά σας αυτά τα Χριστούγεννα

ΕΟΔΥ: Οι «χρυσές» συμβουλές για να απολαύσουμε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς υπερβολές

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε αρχίζει η καταβολή τους -Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα

Αυτοκίνητα: Ποιες αλλαγές έρχονται στη διαδικασία για την έγκριση και την ταξινόμηση τους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:51 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Έξοδος Χριστουγέννων: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Υλίκης – Βίντεο από το drone

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται από το απόγευμα της Τετάρτης στην εθνική οδό Αθηνών – Λα...
19:31 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη συνέχιση του αγώνα» λένε από το μπλόκο της Νίκαιας – Επιμένουν σε κινητοποιήσεις και μετά τις γιορτές

Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφ...
19:17 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Σέρρες: Αγωνία για τον πυροσβέστη που εξαφανίστηκε – Έφυγε από το σπίτι χωρίς το κινητό, πότε τον είδαν για τελευταία φορά

Στο σκοτάδι βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Π...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα